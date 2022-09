Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός διάσημος χορευτής στη μάχη του Ντονέτσκ

Θλίψη στην Ουκρανία για τον θάνατο του σολίστ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας της χώρας, Alexander Shapoval. Ο διάσημος χορευτής έχασε τη ζωή του στη μάχη του Ντονέτσκ στις 12 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε στο Facebook η Valentyna Samchenko, αναπληρώτρια αρχισυντάκτρια του μέσου ενημέρωσης Ukraina Moloda.

Ο Shapoval είχε πάει εθελοντής στον πόλεμο για να βοηθήσει την πατρίδα του στον πόλεμο κατά των Ρώσων.

⚡️Ukrainian National Opera ballet dancer Oleksandr Shapoval killed in combat.

Shapoval, ballet soloist and Honored Artist of Ukraine, was killed near Maiorske, Donetsk Oblast on Sept. 12, said Valentyna Samchenko, deputy editor-in-chief of the Ukraina Moloda media outlet. pic.twitter.com/aohR92cWKY

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 12, 2022