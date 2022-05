Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέο βίντεο από τις μαζικές εκτελέσεις της 4ης Μαρτίου στη Μπούκα

«Οι όμηροι είναι ξαπλωμένοι εκεί, δίπλα στον φράχτη», ακούγεται να λέει ο εικονολήπτης ενός από τα 3 βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Times της Νέας Υόρκης από την Μπούκα της Ουκρανίας.

«Ένα, δύο, τρία, σίγουρα, τέσσερα, πέντε, έξι» , μετράει κάποιος. «Συνολικά κρατούνται εννέα άτομα», και σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, «οι όμηροι αναγκάζονται να πέσουν στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένου ενός που φορά ένα χαρακτηριστικό, φωτεινό μπλε φούτερ με κουκούλα».

Το βίντεο κόβεται, αλλά η εφημερίδα επικαλούμενη οκτώ μάρτυρες γράφει «τι συνέβη στη συνέχεια»: «Στρατιώτες πήραν τους άνδρες σε κτίριο γραφείων που είχαν καταλάβει οι Ρώσοι και το είχαν μετατρέψει σε αυτοσχέδια βάση. Ακούστηκαν πυροβολισμοί. Οι αιχμάλωτοι δεν επέστρεψαν».

CCTV camera footage, obtained by The Times, showed Russian soldiers leading a group of Ukrainian captives toward the courtyard where they would be executed moments later on March 4.

