Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο αρχιραβίνος της Μόσχας διέφυγε στην Ουγγαρία

Οαρχιραβίνος της Μόσχας, Πίντσας Γκόλντσμιτ, διέφυγε από τη Ρωσία αφού του ασκήθηκαν πιέσεις για να υποστηρίξει την εισβολή στην Ουκρανία, έκανε γνωστό η Αβιτάλ Σιζίκ-Γκόλντσμιτ, δημοσιογράφος στις Ηνωμένες Πολιτείες και νύφη του αρχιραβίνου.

«Μπορώ τελικά να το γνωστοποιήσω σε όλους» γράφει η δημοσιογράφος στον λογαριασμό της στο Twitter «ότι στα πεθερικά μου ασκήθηκαν πιέσεις από τις αρχές για να υποστηρίξουν δημόσια την “ειδική επιχείρηση” στην Ουκρανία και αρνήθηκαν να το πράξουν».

Can finally share that my in-laws, Moscow Chief Rabbi @PinchasRabbi & Rebbetzin Dara Goldschmidt, have been put under pressure by authorities to publicly support the 'special operation' in Ukraine — and refused. pic.twitter.com/Gy7zgI3YkJ

— Avital Chizhik-Goldschmidt (@avitalrachel) June 7, 2022