Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι επανεμφανίστηκε δημοσίως μετά τη σφαγή των αμάχων στη Μπούκα

Την φρίκη στη Μπούκα είδε τη Δευτέρα με τα ίδια του μάτια ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επισκέφτηκε την πόλη στα περίχωρα του Κιέβου, σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του από την αρχή του πολέμου.

Ο Ζελένσκι επέλεξε να μείνει στο Κίεβο μετά τις 24 Φεβρουαρίου, όταν ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στα ουκρανικά εδάφη. Από την πρώτη στιγμή είχε να απαντήσει στις φήμες που τον ήθελαν να είναι εκτός της πόλης ή και εκτός Ουκρανίας.

Αν όμως τα βίντεο του προέδρου με τα διαγγέλματα και τις παρεμβάσεις σε κοινοβούλια είναι σχεδόν καθημερινά, οι εμφανίσεις του μπροστά σε πλήθος και μακριά από το προεδρικό μέγαρο είναι σπάνιες, για τους προφανείς λόγους ασφαλείας. Αλλά δεν είναι και λιγότερο «δυνατές» σαν εικόνα.

Δύο ημέρες μετά την εισβολή, στις 26 Φεβρουαρίου, ο Ζελένσκι ανήρτησε βίντεο όπου εμφανιζόταν μέσα στο Κίεβο, σε σημείο κοντά στο προεδρικό μέγαρο. «Μην πιστεύετε τα φέικ», έγραψε στο tweet, απαντώντας στις φήμες.

Φωτογραφίες του από εκείνες τις ημέρες με μέλη της κυβέρνησης και στενούς συνεργάτες ήταν περίπου στα ίδια σημεία – άλλη μια ένδειξη ότι ο πρόεδρος ήταν στην πόλη.

Αργότερα οι εμφανίσεις του περιορίζονταν σε κλειστούς χώρους. Μια εξαίρεση ήταν η επίσκεψή του σε νοσοκομείο στο Κίεβο, στις 17 Μαρτίου. Εκεί είδε από κοντά μια οικογένεια που είχε τραυματιστεί έπειτα από ρωσικό βομβαρδισμό.

Zelenskyy visited a family of civilians who suffered from shelling in #Vorzel in the hospital. pic.twitter.com/m5cjpEyD6L

— NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022