Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητά βοήθεια από το ΔΝΤ

Με ανάρτησή του στο Twitter o Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως το Κίεβο ζήτησε οικονομική βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

«Είχα συζητήσεις με την εκτελεστική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, συζητήσαμε την οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας.

Είμαι ευγνώμων για την άμεση οικονομική βοήθεια που μας έχει δώσει το ταμείο.

Το ΔΝΤ πρέπει να ηγηθεί στην οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας μετά την εισβολή», ήταν το μήνυμα του Ουκρανού προέδρου.

Held negotiations with IMF Executive Director @KGeorgieva. Discussed financial support for 🇺🇦. Grateful for the urgent help already provided by the Fund. The IMF must take the lead in financing the recovery of 🇺🇦 after the end of Russia’s aggression. #StopRussia

