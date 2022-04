Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ουκρανοί έπληξαν ρωσικό πυραυλοφόρο – Να χτυπήσει το Κίεβο απειλεί η Μόσχα ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Επικίνδυνα φαίνεται πως κλιμακώνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία καθώς οι ρωσικές δυνάμεις απειλούν να πλήξουν ακόμα και το προεδρικό μέγαρο όπου έχει βρει καταφύγιο ο πρόεδρος Ζελένσκι, την ώρα που στις πόλεις όπου πέρασαν οι Ρώσοι εντοπίζονται δεκάδες πτώματα αμάχων.

Με μια ματιά:

Συνεχίζεται η αναζήτηση πτωμάτων στην Μπούτσα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί στην κωμόπολη περίπου 400 πτώματα αμάχων.

Search for dead bodies continues in #Bucha continues, reports #Kyiv Independent: "In total, the authorities have so far discovered more than 400 people killed in Bucha, according to Kyiv Oblast Governor Oleksandr Pavlik".https://t.co/Cmoe7k8O6R

— NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2022