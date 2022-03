Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα κατάπαυση του πυρός στη Μαριούπολη – Χτυπιούνται πόλεις «κλειδιά» – ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα κατάπαυση του πυρός στην Μαριούπολη – Επιχείρηση απομάκρυνσης των αμάχων

Το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στην Ουκρανία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει σήμερα στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) νέα επιχείρηση για την απομάκρυνση των αμάχων από την πόλη. Για τον σκοπό αυτό θα υπάρξει προσωρινή κατάπαυση του πυρός από τις 10:00 ως τις 21:00, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Επιθέσεις με πυραύλους και ρουκέτες – Χτυπά πόλεις «κλειδιά» στην Ουκρανία ο ρωσικός στρατός

Ανελέητα χτυπούν πόλεις στην Ουκρανία τα ρωσικά στρατεύματα με την κατάσταση ολοένα και να χειροτερεύει την στιγμή μάλιστα που χιλιάδες άμαχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας κάνουν λόγο για θύματα μετά από επίθεση ρωσικού πυραύλου που έπληξε σπίτια στην περιοχή Zhytomyr, περίπου 140 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Κιέβου.

Ώρες αγωνίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία καθώς 11 ημέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας, τα βλέμματα στρέφονται για μια ακόμη φορά στη Μαριούπολη η οποία βομβαρδίζεται ανηλεώς από τους Ρώσους., αλλά και στο Κίεβο, το οποίο βρίσκεται ολοένα και σε πιο ασφυκτικό κλοιό από τις ρωσικές δυνάμεις. Όπως δήλωσε Αλεξέι Κουλέμπα, η πόλη Μποροντιάνκα, η οποία βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Κιέβου, καταστράφηκε ολοσχερώς και καταλήφθηκε από τους Ρώσους.

Ο ουκρανικός στρατός προειδοποίησε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιδιώκουν να κυριεύσουν φράγμα υδροηλεκτρικού σταθμού στρατηγικής σημασίας νότια της πρωτεύουσας, του Κιέβου.

Το γενικό επιτελείο διευκρίνισε ότι στο στόχαστρο των ρωσικών στρατευμάτων βρίσκεται πλέον το φράγμα Κάνιβ, που απέχει κάπου 150 χιλιόμετρα νότια του Κιέβου, στον ποταμό Ντνίπρο.

Μέχρι στιγμής ο ρωσικός στρατός έχει καταστρέψει, πλήξει ή καταλάβει αρκετές ενεργειακές υποδομές-κλειδιά στην Ουκρανία, ανάμεσά τους το μεγαλύτερο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο της Ευρώπης στη Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο, οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν επίσης να διεισδύσουν σε νοτιοδυτικά προάστια της πρωτεύουσας.

Το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή ήχησαν αρκετές φορές οι σειρήνες της αεράμυνας στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ρωσικές δυνάμεις προσπάθησαν επίσης να προελάσουν προς τον αυτοκινητόδρομο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Κιέβου, πάντα κατά τον ουκρανικό στρατό.

Στο Κοζελέτς, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κιέβου, παρατηρήθηκαν κινήσεις ισχυρών δυνάμεων με βαρύ οπλισμό, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτήρων ρουκετών.

Η κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε για να αποχωρήσουν οι άμαχοι δεν εφαρμόστηκε ποτέ και από το απόγευμα του Σαββάτου ξεκίνησε και πάλι το σφυροκόπημα της πόλης στην οποία διαβιούν 100.000 Έλληνες ομογενείς.

Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός με τους Βρετανούς να επισημαίνουν ότι η ρωσική πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Μαριούπολη ήταν πρόσχημα για να αναδιατάξει η Ρωσία τις δυνάμεις της.

Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη Μποροντιάνκα έξω από το Κίεβο – Σφυροκοπούν την Μαριούπολη

Μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με τους Ρώσους για άλλη μια νύχτα να εξαπολύουν σφοδρές επιθέσεις.

Η Μαριούπολη βρίσκεται στο στόχαστρο με τους βομβαρδισμούς να μην έχουν τέλος, καθώς θεωρείται στρατηγικής σημασίας πόλη.

Σύμφωνα με τον Ολεκσέι Κουλέμπα, επικεφαλής της Περιφερειακής Κρατικής Διοίκησης του Κιέβου, η πόλη Μποροντιάνκα, βορειοδυτικά του Κιέβου έχει «καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς».

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 March 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/WThEBIUoul

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bF6vg0ubC1

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 5, 2022