Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν τη Ζαπορίζια – Φόβοι για νεκρούς ΦΩΤΟ

Την επίθεση της Ρωσίας έκανε γνωστή ο περιφερειάρχης της Ζαπορίζια Ολεξάντρ Σταρούχ. Οι νέοι βομβαρδισμοί στην πόλη της Ουκρανίας έπληξαν σπίτια και υπάρχουν φόβοι πως υπάρχουν και νεκροί. Από την επίθεση προκλήθηκαν και πυρκαγιές.

«Λόγω των επιθέσεων του εχθρού ξέσπασαν πυρκαγιές στην πόλη», ανέφερε ο κ. Σταρούχ μέσω της πλατφόρμας Telegram. «Πιθανόν υπάρχουν θύματα. Σωστικά συνεργεία βγάζουν ήδη ανθρώπους από τα συντρίμμια», πρόσθεσε Ουκρανός ο αξιωματούχος.

#Russian invaders shelled #Zaporizhzhia this morning. The number of casualties is not known yet. pic.twitter.com/u7RfJ197oY

— NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2022