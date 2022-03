Πόλεμος στην Ουκρανία: Πληροφορίες για ομήρους ασθενείς και γιατρούς σε νοσοκομείο της Μαριούπολης

Πληροφορίες για ομηρία ασθενών και ιατρών από ρώσους στρατιώτες σε νοσοκομείο της Μαιούπολης, διακινεί τις τελευταίες ώρες το Κίεβο.

Η εν λόγω είδηση, η οποία ακόμα δεν επιβεβαιώνεται από από άλλα Μέσα πέραν των Ουκρανικών, έρχεται από τον The Kyiv Independent.

Στην ανάρτηση, η οποία επικαλείται τον Κυβερνήτη του Ντονέτσκ, αναφέρεται πως οι ουκρανοί εισέβαλαν στο νοσοκομείο και κρατούν ομήρους τόσο τους ασθενείς, όσο και το ιατρικό προσωπικό.

Παράλληλα, αναφέρεται πως οι ρώσοι στρατιώτες έχουν και 400 αιχμαλώτους άμαχους πολίτες από τη Μαριούπολη, τους οποίους μετέφεραν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

⚡️Donetsk Oblast Governor: Russia takes patients, medical staff hostage in Mariupol.

Governor Pavlo Kyrylenko says Russian troops entered a hospital on the outskirts of Mariupol.

“Russians drove 400 people from neighbouring houses to the hospital and they can’t leave,” he said.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 15, 2022