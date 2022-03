Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες από χτύπημα σε πολυκατοικία – Τα αιτήματα του Πούτιν – ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Σεργκέι Λαβρόφ: «Η Ρωσία δεν θα δεχτεί έναν κόσμο όπου θα κυριαρχούν οι ΗΠΑ»

Η Ρωσία έχει χάσει όλες τις ψευδαισθήσεις για το αν μπορεί να βασίζεται στη Δύση και η Μόσχα δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί μια άποψη του κόσμου στον οποίο θα κυριαρχούν οι ΗΠΑ που θέλουν να λειτουργούν σαν παγκόσμιος σερίφης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λαβρόφ.

Χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία «μικρό παίκτη» στον παγκόσμιο πόλεμο της ενημέρωσης, ο κ. Λαβρόφ ανέφερε ότι σε αυτό το πεδίο κυριαρχούν οι ΗΠΑ, η Βρετανία και οι Ευρωπαίοι. «Δεν υπάρχουν ανεξάρτητα δυτικά μέσα ενημέρωσης», πρόσθεσε με νόημα.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν θραύσματα ρωσικού πυραύλου έπεσαν σε κτίριο κατοικιών στο βόρειο τμήμα του Κιέβου στην Ουκρανία σήμερα το πρωί

Οι τοποθετήσεις της Άγκυρας σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και αυτό φαίνεται να αποδίδει, γράφει σε δημοσίευμά του το BBC. Το απόγευμα της Πέμπτης, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τηλεφώνησε στον τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του αποκάλυψε τα αιτήματά του για να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

Μέσα σε μισή ώρα από την ολοκλήρωση του τηλεφωνήματος, ο δημοσιογράφος του BBC, Τζον Σίμσον, πήρε συνέντευξη από τον κορυφαίο σύμβουλο του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους ελάχιστους αξιωματούχους που άκουσε την τηλεφωνική συνομιλία των δύο ηγετών.

Μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τις αυτονομημένες περιοχές του Ντονμπάς στην Ουκρανία, δημιούργησε η Ρωσία.

Πρόκειται για το αίτημα που απευθύνει σε ολόκληρο τον κόσμο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από ολόκληρη την Ουκρανία. Αυτό βέβαια θα σήμαινε μια πολύ σημαντικότερη εμπλοκή των δυτικών δυνάμεων στη σύγκρουση με τη Ρωσία και ίσως οδηγούσε σε μια ευρύτερη σύγκρουση.

Την επιβολή no fly zone πάνω από το Ντονμπάς, ανακοίνωσε αξιωματούχος της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, ανέφερε το ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Κανάλι 24 μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Στόχος έγινε και το αεροδρόμιο, καθώς οι ρωσικοί «πύραυλοι» έπληξαν σήμερα τη συνοικία του αεροδρομίου της Λβιβ (δυτικά), μεγάλης ουκρανικής πόλης κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ανακοίνωσε ο δήμαρχός της Αντρίι Σάντοβι.

«Πύραυλοι έπληξαν τη συνοικία του αεροδρομίου της Λβιβ», ανέφερε ο δήμαρχος μέσω Facebook, διαβεβαιώνοντας ότι δεν χτυπήθηκε το ίδιο το αεροδρόμιο.

Πρώτη ενημέρωση: Με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία να συνεχίζονται χωρίς να διαφαίνεται ουσιαστική πρόοδος, το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι εάν η Μόσχα έχει διάθεση για μία συμφωνία ή απλώς ελίσσεται για να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνάμεις εισβολής, ενώ και η κυβέρνηση Ζελένσκι δείχνει να αξιοποιεί το χρόνο, είτε για να επιτρέψει στη Δύση να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον Πούτιν, είτε για να οργανώσει καλύτερα την άμυνά του, ακόμα και να αντεπιτεθεί για να σπάσει την πολιορκία του Κιέβου, όπως δήλωσε τη νύχτα η στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται πάντως με αμείωτη ένταση και τις ρωσικές δυνάμεις να επιμένουν στον πλήρη αποκλεισμό της Ουκρανίας από τη θάλασσα, στοχεύοντας στον έλεγχο και της Οδησσού.

Όσο ο πόλεμος διαρκεί και δεν προκύπτει οποιαδήποτε λύση, η κρίση διαχέεται στην παγκόσμια κοινότητα με απρόβλεπτες συνέπειες. Η Ουάσιγκτον επιμένει να χαρακτηρίζει τον ρώσο πρόεδρο εγκληματία πολέμου, με το Κρεμλίνο να απαντά σε ανάλογο ύφος, ενώ χθες ξέσπασε απρόσμενα και ένα μέτωπο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, με την πρώτη να κατηγορεί τη δεύτερη ότι ετοιμάζεται να στηρίξει στρατιωτικά τη Μόσχα και το Πεκίνο να επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση Μπάιντεν για το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Russian forces in Ukraine are blasting cities and killing civilians but no longer making progress on the ground, Western countries said, as a war Moscow was thought to have hoped to win within days entered its fourth week https://t.co/Pwgdcl5bPo pic.twitter.com/q98kz9f7aP

