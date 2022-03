Ρωσία: Μυστήριο με την διακοπή ομιλίας του Πούτιν σε κατάμεστο στάδιο ΒΙΝΤΕΟ

Η ρωσική κρατική τηλεόραση διέκοψε ξαφνικά την ομιλία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο κατάμεστο στάδιο Λουζνικί της Μόσχας, κατά την διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό της όγδοης επετείου της προσάρτησης της Κριμαίας, δείχνοντας αντ’ αυτού πατριωτικά τραγούδια που ακούγονταν στην εκδήλωση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος μιλούσε, υποστηρίζοντας πως η εισβολή στην Ουκρανία έγινε λόγω της «γενοκτονίας που διαπράττεται στο Ντονμπάς», σταμάτησε η live μετάδοση. H κρατική τηλεόραση μάλιστα να προβάλει εικόνες με πατριωτικά εμβατήρια και τραγούδια που είχαν «παίξει» νωρίτερα στην εκδήλωση.

Then just random footage of people chanting pic.twitter.com/6jj4lD58bq

— max seddon (@maxseddon) March 18, 2022