Πόλεμος στην Ουκρανία: Αίτημα για τετραήμερη ανθρωπιστική εκεχειρία για το ορθόδοξο Πάσχα

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στην ανατολική Ουκρανία και απηύθυνε έκκληση στα εμπλεκόμενα μέρη να σταματήσουν τις εχθροπραξίες για μια «ανθρωπιστική εκεχειρία» διάρκειας 4 ημερών, με αφορμή των ορθόδοξο Πάσχα.

«Ζητάω σήμερα μια ανθρωπιστική εκεχειρία διάρκειας 4 ημερών για τη Μεγάλη Εβδομάδα», από την Πέμπτη έως την Κυριακή, «προκειμένου να επιτραπεί το άνοιγμα μιας σειράς ανθρωπιστικών διαδρόμων» στην Ουκρανία, δήλωσε ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

I am calling for an Orthodox Holy Week humanitarian pause to the war in Ukraine.

I urge all parties – and all champions of peace around the world — to join my Easter appeal.

Save lives.

Stop the bloodshed and destruction.

Open a window for dialogue and peace. pic.twitter.com/drEWHcExnl

