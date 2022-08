Πόλεμος στην Oυκρανία: Σκοτώθηκε Αμερικανός εθελοντής

Έχασε τη ζωή του ένας Αμερικανός εθελοντής που πολεμούσε στο μέτωπο της Ουκρανίας υπέρ των πολιτών της, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Την είδηση μετέφερε απόψε ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σημειώνοντας ότι οι αρχές είναι σε επαφή με την οικογένειά του και της παράσχουν προξενική βοήθεια.

«Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά ότι οι Αμερικανοί πολίτες δεν θα πρέπει να ταξιδεύουν στην Ουκρανία λόγω της ένοπλης σύρραξης και της στοχοποίησης των Αμερικανών πολιτών στην Ουκρανία από τους Ρώσους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

An American mercenary was killed by Russian forces

An American Mercenary fighter has been killed in Ukraine. Joshua Alan Jones from Tennessee, USA. pic.twitter.com/cvHOeqD3iu

