Πόλεμος στο Ιράν: Αυτή τη θέση πήρε η Γερμανία

«Μαζί με τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τους Ευρωπαίους εταίρους μας, η γερμανική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα απευθύνει έκκληση στην ιρανική ηγεσία…»

 

01 Μαρ. 2026 14:31
Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συντονίζεται στενά με στο πλαίσιο της λεγόμενης ομάδας Ε3, με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Μίλησε επίσης τηλεφωνικά και με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και άλλους εταίρους στη Μέση Ανατολή.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, το καθεστώς στην Τεχεράνη κατέστειλε βάναυσα τις ειρηνικές διαμαρτυρίες θαρραλέων Ιρανών που βγήκαν στους δρόμους για ελευθερία και μια καλύτερη ζωή. Αντί να εκπληρώσει την ευθύνη της να προστατεύσει τον λαό της, η ιρανική ηγεσία αγνόησε όλες τις εκκλήσεις για τερματισμό αυτής της βίας», αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Καγκελαρίας.

Επικρίνει την ιρανική ηγεσία ότι «συνέχισε να προωθεί τα στρατιωτικά πυρηνικά και πυραυλικά της προγράμματα, τα συνιστούν κινδύνους πολύ πέρα ​​από την περιοχή, ενώ έχει συμβάλει ενεργά στην αποσταθεροποίηση της περιοχής και έχει υποστηρίξει τη διεθνή τρομοκρατία».

Η γερμανική Καγκελαρία επισημαίνει ότι στις συνομιλίες ΗΠΑ-ΙΡΑΝ στο Ομάν και την Ελβετία, η ιρανική πλευρά δεν συμφώνησε σε μια ολοκληρωμένη, αξιόπιστη και επαληθεύσιμη συμφωνία για τον τερματισμό του στρατιωτικού πυρηνικού της προγράμματος και δεν δεσμεύτηκε να μειώσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της ούτε να σταματήσει τις αποσταθεροποιητικές της δραστηριότητες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι η Γερμανία δεν συμμετέχει στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ με στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα εγκαταστάσεων που ανήκουν στην ιρανική ηγεσία και τις δυνάμεις ασφαλείας, καθώς και εναντίον πυρηνικών και πυραυλικών εγκαταστάσεων.

«Μαζί με τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τους Ευρωπαίους εταίρους μας, η γερμανική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα και επειγόντως απευθύνει έκκληση στην ιρανική ηγεσία να σταματήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, να απόσχει από την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ και άλλων εταίρων, να εγκαταλείψει τις στρατιωτικές επιθέσεις και άλλες αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες στην περιοχή, να τερματίσει τη βία κατά του ίδιου του πληθυσμού της και να σταματήσει κάθε υποστήριξη στην τρομοκρατία».

