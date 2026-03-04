Πόλεμος στο Ιράν: Πόσο κινδυνεύουν ο Άραξος και η Ανδραβίδα; Σε τι συμφωνούν έμπειροι αναλυτές

Υπάρχει κίνδυνος από αέρος για τις βάσεις του Αράξου και της Ανδραβίδας; Είναι πιθανό οι δύο αεροπορικές βάσεις της περιοχής μας να χτυπηθούν από βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν;

Θεωρητικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο ισχύει, καθώς το Ιράν διαθέτει και πυραύλους που δύνανται να καλύψουν αποστάσεις 4.500 χιλιομέτρων, άρα είναι μέσα στην εμβέλεια τους ο ελληνικός εναέριος χώρος. Όμως, από την θεωρητική δυνατότητα έως την πραγματικότητα η απόσταση είναι τεράστια.

Σε αυτό τουλάχιστον συμφωνούν έγκυροι γεωστρατηγικοί αναλυτές, ήτοι εκείνοι που δεν παρεμβαίνουν στη δημόσια σφαίρα για να εντυπωσιάσουν και να κινδυνολογήσουν, αλλά αποτιμούν ψύχραιμα τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

ΔΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Το ίδιο αντιλαμβανόμαστε ότι πρεσβεύουν και τα δύο αρμόδια υπουργεία της χώρας. Το υπουργείο Εθνικής Αμυνας και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και τα δύο υπουργεία ανησυχούν περισσότερο για οποιοδήποτε «επίγειο απρόοπτο», παρά για κτύπημα από drone ή βαλλιστικό πύραυλο. Αυτό δε, προκύπτει από τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί στην 116η πτέρυγα μάχης του Αράξου και στην 117η πτέρυγα μάχης στην Ανδραβίδα.

ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Π», τα αυξημένα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί αποσκοπούν στην αποτροπή κάθε απόπειρας δολιοφθοράς πέριξ ή μέσα των δύο στρατιωτικών.

Για τον λόγο αυτό έχουν πολλαπλασιαστεί οι βάρδιες των αστυνομικών, οι οποίοι επιτηρούν με περιπολικά και συμβατικά οχήματα τις δύο στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Για ευνόητους λόγους δεν αναφέρεται τον ακριβή αριθμό των ένστολων, αλλά και των συναδέλφων τους οι οποίοι περιπολούν με πολιτικά, σε τρεις βάρδιες καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Πρόκειται, πάντως, για αρκετές δεκάδες ένστολων και «αόρατων» αστυνομικών, γεγονός που σημαίνει ότι οι αρχές ασφαλείας δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο δράσης ξένων πρακτόρων στην περιοχή, γι’ αυτό και έχουν «ζώσει» με δεκάδες αστυνομικούς τα δυο στρατόπεδα.

ΝΤΑΒΡΗΣ

Τον κίνδυνο της δολιοφθοράς συμμερίζεται ο Πατρινός πτέραρχος ε.α. και πρώην βουλευτής Γιώργος Νταβρής, ο οποίος ανέφερε χθες στην «Π»:

«Δεν έχουν λόγους οι Ιρανοί να πλήξουν την Ελλάδα. Η χώρα μας σε αυτόν τον πόλεμο μέχρι στιγμής έχει κάνει προσεκτικές κινήσεις. Δεν προτιθέμεθα να εμπλακούμε στον πόλεμο. Αντιθέτως, οι φρεγάτες και τα F-16 που στείλαμε στην Κύπρο είναι σαφές ότι αποτελούν δύναμη αποτροπής και ουχί μέσο για να επιτεθούμε στο Ιράν. Συνεπώς, ο όποιος κίνδυνος, για τα δύο στρατόπεδα, μόνο από δολιοφθορά μπορεί να προέλθει…».

Προτάσσοντας την εμπειρία του, ο κ. Νταβρής, προχωράει και σε μια γενικότερη εκτίμηση της «εύφλεκτης» κατάστασης στη Μέση Ανατολή:

«Εμείς καλώς διευκολύναμε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και είναι ευκαιρία να αποκομίσουμε γεωπολιτικά οφέλη, από την ώρα που η Τουρκία εμφανίζεται «μουδιασμένη», μη θέλοντας να απομακρυνθεί από τους μουλάδες.

Εξ άλλου, από την ώρα που το καθεστώς της Τεχεράνης δεν αποτελεί σταθεροποιητικό παράγοντα της περιοχής, πρέπει να ξεκάθαρα να δούμε τι λείπει από τη δική μας δημόσια συζήτηση».

ΕΠΙΛΟΓΗ

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Νταβρής εξηγεί τι δεν συζητάμε και που πρέπει να στραφεί ο δημόσιος διάλογος:

«Στο Ιράν, τα παιδιά μαθαίνουν να σκοτώνουν Αμερικανούς και Ισραηλινούς. Εμείς, λοιπόν, πρέπει – και να είμαστε ευθείς και ειλικρινείς – με ποιους πρέπει να συμπορευόμαστε και για ποιους αυτονόητους λόγους…».

