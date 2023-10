Πόλεμος στο Ισραήλ: Εν αναμονή της χερσαίας επίθεσης στην Γάζα – Συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ και απειλές από Ιράν

Στο Ισραήλ όλα είναι έτοιμα για τη χερσαία επίθεση στη Γάζα με τους στρατιώτες να βρίσκονται με το δάχτυλο στην σκανδάλη. Και όλα αυτά την ώρα που οι νεκροί στον Παλαιστινιακό θύλακα έχουν φτάσει τους 2.670, οι αγνοούμενοι αγγίζουν τους 1000 και το Ιράν συνεχίζει τις απειλές για εμπλοκή. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσαν έναν από τους διοικητές της Χαμάς σε επίθεση στη Γάζα με τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ να συνεχίζονται.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έκαναν γνωστό ότι σκότωσαν κατά τη διάρκεια επιδρομής έναν διοικητή της Χαμάς Matez Eid αξιοποιώντας τις κατάλληλες πληροφορίες.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σήμερα έπληξε 250 στρατιωτικούς στόχους στη Γάζα, στην πλειονότητά τους στα βόρεια.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι από την πλευρά του τόνισε ότι το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο να πολεμήσει σε δύο ή περισσότερα μέτωπα, προσθέτοντας ότι η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ κλιμακώνει την ένταση στα σύνορα του Λιβάνου για να παρακωλύσει την επίθεση του Ισραήλ στην Γάζα.

Επισήμανε ότι περισσότεροι από 600.000 κάτοικοι της Γάζας μετακινήθηκαν προς τα νότια μετά την σχετική ανακοίνωση του Ισραήλ, εν όψει της χερσαίας επιχείρησης.

More: the iron beam pic.twitter.com/wb1oEctU7K

Οι ισραηλινές αρχές ενημέρωσαν τις οικογένειες 155 ανθρώπων που κρατούνται όμηροι στην Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι 289 ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν η Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεση κατά ισραηλινών κοινοτήτων γύρω από την Γάζα στις 7 Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι «αν δεν σταματήσουν οι σιωνιστικές επιθέσεις, τα χέρια όλων των πλευρών στην περιοχή βρίσκονται στην σκανδάλη», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ο Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τον έλεγχο της κατάστασης, αν το Ισραήλ εξαπολύσει χερσαία επίθεση στην Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε για επίσκεψη στο Κατάρ όπου συζήτησε «την κατάσταση στα παλαιστινιακά εδάφη» με τον εμίρη Σέιχ Ταμίμ μπεν Χαμάντ Αλ-Θάνι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ QNA. Χθες, συναντήθηκε με τον αρχηγό της Χαμάς Ισμαΐλ Χανίγιε, ο οποίος κατοικεί στην Ντόχα.

«Αν οι επιθέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος κατά του ανυπεράσπιστου πληθυσμού της Γάζας συνεχισθούν, κανείς δεν εγγυάται τον έλεγχο της κατάστασης και της προοπτικής διεύρυνσης της σύρραξης», είπε ο Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν.

The New Iron beam in full display. pic.twitter.com/XtnqDoAmUi

— ISRAEL MOSSAD (@MOSSADil) October 15, 2023