Πόλεμος στο Ισραήλ: Μάχες εντός ισραηλινού εδάφους, ενώ ισοπεδώνεται η Γάζα – Πάνω από 700 νεκροί

Κλιμακώνεται ώρα με την ώρα η σύγκρουση Ισραήλ και Χαμάς με τις σειρήνες συναγερμού να ηχούν και στα ανατολικά της Λωρίδας της Γάζας. Αλεξιπτωτιστές της Χαμάς «προσγειώθηκαν» στο Κιμπούτζ Μάγκερν και μάχονται με τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με τελευταία πληροφορία ισραηλινών πηγών. Σύμφωνα με το CNN εκκενώνονται 20 ισραηλινές κοινότητες, εν μέσω νέων πυραυλικών επιθέσεων.

Η πιο θανατηφόρα ημέρα βίας στο Ισραήλ από τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ πριν από 50 χρόνια, μετρά ήδη 300 νεκρούς και 1600 τραυματίες στο νότιο Ισραήλ και επιπλέον 310 στον παλαιστινιακό θύλακα της Γάζας. O Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποιεί για «δύσκολο πόλεμο διαρκείας»., ενώ ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, δήλωσε ότι βρίσκεται στα πρόθυρα «μιας μεγάλης νίκης».

Η Παλαιστινιακή Αρχή ζητά να γίνει έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει 22 τοποθεσίες στο νότιο Ισραήλ, αλλά σε άλλες οκτώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις ενάντια σε μαχητές της Χαμάς που διείσδυσαν «με μοτοσικλέτες, αλεξίπτωτα πλαγιάς και δια θαλάσσης, υπό την κάλυψη εκρήξεων από ρουκέτες».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) είπε ότι οι μαχητές της Χαμάς ανέρχονται σε εκατοντάδες, ενώ περισσότεροι από 3.000 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς πόλεις και κωμοπόλεις σε όλο το Ισραήλ.

Πύραυλος προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο νοσοκομείο Μπαρζιλάι αλλά και στη Συναγωγή της ισραηλινής πόλης Ασκελόν.

«Επιτέθηκαν σε δεκάδες ισραηλινές κοινότητες και στρατιωτικές βάσεις και πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα. Εκτέλεσαν εν ψυχρώ Ισραηλινούς πολίτες στα σπίτια τους και μετά συνέχισαν να σέρνουν στη Γάζα Ισραηλινούς πολίτες και στρατιωτικό προσωπικό. Μιλάω για γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους, ανάπηρους” , σπίτι σε σπίτι», είπε ο αντισυνταγματάρχης Jonathan Conricus.

Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πάνω από 100.000 έφεδροι ήδη φτάνουν στις στρατιωτικές βάσεις στο νότιο Ισραήλ, ενώ «επλήγη«, σύμφωνα με ανακοινωθέν και το αρχηγείο των μυστικών υπηρεσιών της Χαμάς μεταξύ 400 στόχων.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ και του Γενικού Προξενείου στα Ιεροσόλυμα, είναι σε συνεχή επαφή με Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή.

❗️ Footage that hard to watch: An Israeli family and their children are being held hostage by #Hamas terrorists who have seized their home inside #Israel.

As it becomes clear from the video, the sister of the children being held hostage was killed by Hamas terrorists.… pic.twitter.com/gx2gtfUgeq

— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023