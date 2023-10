Πόλεμος στο Ισραήλ: Συναγερμός για πυραύλους από Χαμάς – Νέα διορία προς τους αμάχους της Γάζας – Προθεσμία έως τις 16.00

Νέος συναγερμός σήμανε στο Κεντρικό Ισραήλ, όπου ήχησαν οι σειρήνες, προειδοποιώντας για εκτόξευση πυραύλων από τη Χαμάς, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου (14.10.23).

Οι σειρήνες ήχησαν στο κέντρο του Ισραήλ και συγκεκριμένα στις περιοχές της Ασκελόν και του Τελ Αβίβ, καθώς η Χαμάς εκτοξεύει ρουκέτες στην περιοχή.

Νέα διορία στους αμάχους της Γάζας να μετακινηθούν προς το Νότο έστειλε το Ισραήλ, τη στιγμή που ο πόλεμος κορυφώνεται.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έστειλαν νέο μήνυμα στους Παλαιστινίους να απομακρυνθούν από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και να κατευθυνθούν προς νότο από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (14.10.23) (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Οι κάτοικοι του Μπέιτ Χανούν θα πρέπει να πάνε στο Χαν Γιουνίς και θα ακολουθήσουν περαιτέρω οδηγίες, έγραψε στα αραβικά στην πλατφόρμα X ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος.

«Να είστε βέβαιοι πως οι ηγέτες της Χαμάς φρόντισαν τους εαυτούς τους και αναζητούν προστασία από τις επιθέσεις στην περιοχή», πρόσθεσε. Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Πολλές επικρίσεις έχουν διατυπωθεί για τη διαταγή που δίνει το Ισραήλ στους Παλαιστινίους να εκκενώσουν τη Γάζα και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καλέσει τη χώρα να ανακαλέσει τη διαταγή της, επισημαίνοντας την απειλή η κατάσταση να γίνει «καταστροφική». Η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος έχουν διατυπώσει επίσης επικρίσεις.

Η διαταγή των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων να αποχωρήσουν από τις βόρειες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι θεωρείται ένδειξη ότι επίκειται χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού.

Μαζικά οι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας, ενώ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως σκότωσε υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς.

Οι δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα πως διαπίστωσαν «σημαντική κίνηση» παλαιστινίων αμάχων προς νότο, μία ημέρα αφού διέταξαν τους κατοίκους της Γάζας να φύγουν, καθώς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έχει υποσχεθεί περαιτέρω αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, σκοτώθηκε ένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος της Χαμάς στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ανακοίνωσε σήμερα στρατιωτικός εκπρόσωπος.

«Στη διάρκεια επιχείρησης της Πολεμικής Αεοπορίας που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες 24 ώρες, επλήγησαν βάσεις διοίκησης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς. Στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης σκοτώθηκε ο Μουράντ Αμπού Μουράντ, επικεφαλής των αεροπορικών επιχειρήσεων της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, υπεύθυνος για ένα μεγάλο μέρος της φονικής επίθεσης που εξαπολύθηκε το Σάββατο εναντίον του Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος.

🇵🇸 #Palestine || Palestinians bid farewell to their relatives who were killed by Israeli air strike, at Al Shefa hospital in Gaza City. 14.10.23 pic.twitter.com/39fBE4gTU9

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) October 14, 2023