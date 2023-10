Πόλεμος στο Ισραήλ: Συνεχείς βομβαρδισμοί στη Γάζα, ετοιμάζονται για χερσαία επίθεση – Χτυπήματα στα αεροδρόμια Δαμασκού-Χαλεπίου

Συνεχίζονται ασταμάτητα οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας, αφού η κυβέρνηση ορκίστηκε να συντρίψει τη Χαμάς, υπεύθυνη για την πιο φονική επίθεση στην ιστορία εναντίον του εβραϊκού κράτους.

Σφοδροί βομβαρδισμοί στο Ισραήλ: Η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες στο Τελ Αβίβ – Με σημαίες του ISIS οι τρομοκράτες σφαγίαζαν αμάχους – Πρόεδρος του Ισραήλ «H Χαμάς βασάνισε άγρια τα θύματά της» ΒΙΝΤΕΟ

Κατά την 6η ημέρα του πολέμου, που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίστηκαν στη διάρκεια της νύκτας εναντίον της Λωρίδας της Γάζας, απ’ όπου εκτοξεύθηκαν ομοβροντίες ρουκετών της Χαμάς προς το νότιο Ισραήλ. Την ίδια ώρα κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βίντεο που δείχνει τρομοκράτες της Χαμάς να κατασκευάζουν ρουκέτες από σωλήνες νερού.

Στο βίντεο διακρίνονται μέλη της Χαμάς να ξεθάβουν από το έδαφος σωλήνες νερού, να τις επεξεργάζονται και να τις μετατρέπουν σε ρουκέτες. Στο ίδιο βίντεο εμφανίζονται να κάνουν υποβρύχιες «επιδρομές» σε ναυάγια, αποσπώντας οτιδήποτε μεταλλικό θα μπορούσε να τους φανεί χρήσιμο.

«Κάθε μέλος της Χαμάς είναι ένας νεκρός άνθρωπος», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στη διάρκεια της πρώτης επίσημης ομιλίας του στο πλαίσιο της κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης που σχημάτισε επίσης χθες με τον Μπένι Γκαντζ, έναν από τους κύριους επικεφαλής της αντιπολίτευσης.

«Η Χαμάς είναι ο Νταές (ISIS) και θα τη συντρίψουμε και θα την καταστρέψουμε όπως ο κόσμος κατέστρεψε το Νταές», πρόσθεσε αφού χαρακτήρισε την επίθεση «αγριότητα πρωτοφανή μετά το Ολοκαύτωμα».

BREAKING:

The airport in Damascus, Syria is on fire after it was struck by the Israeli Air Force moments ago pic.twitter.com/Uqhi5eYFCC

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 12, 2023