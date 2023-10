Σφοδροί βομβαρδισμοί στο Ισραήλ: Η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες στο Τελ Αβίβ – Έκτη μέρα χάους – 1.200 οι νεκροί στη Γάζα – Τελεσίγραφα Νετιανιάχου ΒΙΝΤΕΟ

Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ μετά τις ισραηλινές επιδρομές με στόχο «αμάχους» σε δύο προσφυγικούς καταυλισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, τον παλαιστινιακό θύλακα που ελέγχεται από το ισλαμιστικό κίνημα.

«Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κασέμ (Σ.τ.Σ: η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς) εκτόξευσαν ρουκέτες στο Τελ Αβίβ ως απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα που στόχευαν αμάχους στους καταυλισμούς Αλ Σάτι και Αλ Τζαμπάλια», ανέφερε η Χαμάς.

Ανταποκριτές του AFP έγιναν μάρτυρες δεκάδων αεροπορικών επιδρομών σήμερα το πρωί Πέμπτη 12/10/2023 προς τον καταυλισμό Αλ Σάτι και στη βόρεια Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του λέει ότι προετοιμάζεται για μια πιθανή χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, αλλά ότι οι πολιτικοί ηγέτες της χώρας δεν έχουν ακόμη αποφασίσει σχετικά. Όπως μεταδίδει το Associated Press, o αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χεχτ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι οι δυνάμεις «προετοιμάζονται για έναν χερσαίο ελιγμό αν αποφασιστεί».

Έκτη ημέρα μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εν μέσω ισραηλινών επιχειρήσεων αντιποίνων. Ο αριθμός των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας αυξήθηκε στους 1.200, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, καθώς πολλαπλασιάστηκαν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον παλαιστινιακό θύλακα. «Ο αριθμός των μαρτύρων έφθασε τους περίπου 1.200 και ο αριθμός των τραυματιών τους περίπου 5.600», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου στη Γάζα.

Πάνω από 338.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία παραμένει σε κατάσταση πολιορκίας και σφυροκοπείται από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, σύμφωνα με νεότερους αριθμούς του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

Ο αριθμός των ανθρώπων που εκτοπίστηκαν στον πυκνοκατοικημένο θύλακα των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων αυξήθηκε ως χθες Τετάρτη το βράδυ «κατά 75.000 επιπλέον», και «έφθασε τους 338.934», εξηγεί το OCHA σε ανακοίνωσή του που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι απελευθέρωσε τρεις ομήρους: μια γυναίκα και τα δύο παιδιά της. «Απελευθερώθηκαν μια ισραηλινή έποικος και τα δύο παιδιά της, που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων», αναφέρει ανακοίνωση της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

🚨 BREAKING

Al Jazeera: Al-Qassam brigades, military wing of Hamas, decided to let a woman and two children (taken hostage) go.

More news to follow. pic.twitter.com/3whIr30mPd

— In Context (@incontextmedia) October 11, 2023