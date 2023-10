Χαμάς: Απελευθέρωσε Ισραηλινή μητέρα και τα δύο παιδιά της – Το ΒΙΝΤΕΟ που δόθηκε στη δημοσιότητα

Η Χαμάς απελευθέρωσε τρεις ομήρους, μια γυναίκα και τα δύο παιδιά της, οπως ανακοίνωση το βράδυ της Τετάρτης 11/10/2023. «Απελευθερώθηκαν μια ισραηλινή έποικος και τα δύο παιδιά της, που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων», αναφέρει ανακοίνωση της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

Έκτη μέρα χάους στο Ισραήλ: 1.200 οι νεκροί στη Γάζα, νέα τελεσίγραφα από Νετανιάχου – Πως αντιδρά ο αραβικός κόσμος, έκκληση για ανθρωπιστικούς διαδρόμους ΒΙΝΤΕΟ

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) υπογραμμίζει ότι ο ισραηλινός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής την πληροφορία, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

🚨 BREAKING

Al Jazeera: Al-Qassam brigades, military wing of Hamas, decided to let a woman and two children (taken hostage) go.

More news to follow. pic.twitter.com/3whIr30mPd

— In Context (@incontextmedia) October 11, 2023