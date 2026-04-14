Πολίχνη: Διαρρήκτης για γέλια – Πήγε να μπει σε καφεκοπτείο αλλά έπεσε από τα 2,5 μέτρα

Επεισοδιακή τροπή πήρε απόπειρα διάρρηξης σε καφεκοπτείο στην περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη, λίγη ώρα μετά την Ανάσταση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο επίδοξος διαρρήκτης σκαρφάλωσε στην πρόσοψη του καταστήματος και έσπασε το τζάμι, επιχειρώντας να εισέλθει στο εσωτερικό. Ωστόσο, η παρουσία του έγινε αντιληπτή από γειτόνισσα, η οποία άρχισε να φωνάζει, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει άμεσα την προσπάθειά του.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο δράστης πήδηξε από ύψος περίπου 2,5 μέτρων, προκαλώντας επιπλέον ζημιές, καθώς έσπασε τόσο την τζαμαρία όσο και το προστατευτικό ρολό του καταστήματος.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, φαίνεται πως τραυματίστηκε κατά τη διαφυγή του, καθώς εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στο σημείο.

Όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του καφεκοπτείου, Βασίλης Νικολαΐδης, μιλώντας στην ΕΡΤ:

«Μετά την Ανάσταση ήρθα στο μαγαζί μέχρι τις 3:20 περίπου. Με το που τελείωσε η εκκλησία στις 3:37 έρχεται ένας, πατάει στο στόρι, ανεβαίνει επάνω, σπάει το τζάμι. Για καλή μου τύχη μία πελάτισσα βγήκε έξω και άρχισε να φωνάζει. Ευτυχώς δεν πρόλαβε να μπει, μόνο το τζάμι – γέμισε ο τόπος γυαλιά. Κόπηκε, έχει αίματα επάνω».

Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, αξιοποιώντας και το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον δράστη.