Πολικό ψύχος σαρώνει τις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 11 νεκροί, πάνω από 800.000 χωρίς ρεύμα, χάος στις μετακινήσεις

Iστορική χιονοκαταιγίδα σαρώνει μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, φέρνοντας πολικό ψύχος, παγωμένη βροχή, χιονόνερο και ισχυρές χιονοπτώσεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 11 θανάτους, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και πλήρη παράλυση των μεταφορών.

Χιονοκαταιγίδα «Fern»: Αρκτικό ψύχος πλήττει 37 πολιτείες ΗΠΑ, τέσσερις νεκροί, πάνω από 1 εκατ. χωρίς ρεύμα

Η καταιγίδα, που ξεκίνησε την Παρασκευή και κορυφώθηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, επηρεάζει μια τεράστια έκταση περίπου 2.000 μιλίων (3.200 χλμ.), από το Νέο Μεξικό και το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία και τα βορειοανατολικά σύνορα με τον Καναδά. Προειδοποιήσεις για ακραίο κρύο και χειμερινές καταιγίδες έχουν εκδοθεί για περιοχές όπου ζουν περίπου 118 εκατομμύρια Αμερικανοί.

Διακοπές ρεύματος και ζημιές από πάγο

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο αποκορύφωμα της καταιγίδας, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) ο αριθμός των καταναλωτών χωρίς ρεύμα ξεπερνούσε τους 839.000, σύμφωνα με την πλατφόρμα PowerOutage.us. Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχτηκε το Τενεσί, που συγκέντρωσε περίπου το ένα τρίτο των συνολικών διακοπών. Καλώδια ηλεκτροδότησης έσπασαν από το βάρος του πάγου, ενώ η παγωμένη βροχή μετέτρεψε δρόμους σε παγοδρόμια και προκάλεσε πτώσεις δέντρων και κλαδιών.

Χάος στις μετακινήσεις

Η καταιγίδα παρέλυσε τις αεροπορικές συγκοινωνίες, με περίπου 12.000 πτήσεις να ακυρώνονται την Κυριακή και σχεδόν 20.000 να καθυστερούν, σύμφωνα με την πλατφόρμα FlightAware. Τα αεροδρόμια της Φιλαδέλφειας, της Ουάσινγκτον, της Βαλτιμόρης, της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και της Βόρειας Καρολίνας επηρεάστηκαν ιδιαίτερα. Στο οδικό δίκτυο, η κυκλοφορία παρέμεινε εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω πάγου και χιονιού.

Θερμοκρασίες-ρεκόρ

Θερμοκρασίες-ρεκόρ κάτω από το μηδέν καταγράφηκαν σε περιοχές της Νέας Υόρκης, με το Γουότερταουν να φτάνει τους -37°C και την Κοπεγχάγη της Νέας Υόρκης τους -45°C. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών. Οι θάνατοι καταγράφηκαν σε Τενεσί (3), Κάνσας, Νέα Υόρκη, Τέξας, Λουιζιάνα και Μίσιγκαν. Στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι ανέφερε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε εξωτερικούς χώρους, ενώ δύο θάνατοι από υποθερμία καταγράφηκαν στην κομητεία Κάντο της Λουιζιάνα.

Προειδοποιήσεις και μέτρα

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν για αρκετές ημέρες, με εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες που απειλούν υποδομές και μετακινήσεις. Στη Νέα Υόρκη, η κυβερνήτης Κάθι Χόκουλ κινητοποίησε την Εθνοφρουρά. Στο Μισισιπή, ο κυβερνήτης Τέιτ Ριβς χαρακτήρισε την παγοθύελλα τη χειρότερη από το 1994 και κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Σε όλες τις πληγείσες περιοχές, σχολεία και πανεπιστήμια ανέστειλαν τα μαθήματα ή τα μετέφεραν εξ αποστάσεως.

