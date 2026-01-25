Χιονοκαταιγίδα «Fern»: Αρκτικό ψύχος πλήττει 37 πολιτείες ΗΠΑ, τέσσερις νεκροί, πάνω από 1 εκατ. χωρίς ρεύμα

Η χιονοκαταιγίδα «Fern» έχει παραλύσει τις κεντρικές και ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, φέρνοντας ακραίες πολικές θερμοκρασίες έως και 30 βαθμούς υπό το μηδέν, πυκνές χιονοπτώσεις και παγωμένους ανέμους σε τουλάχιστον 37 πολιτείες.

Τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της κακοκαιρίας, μεταξύ των οποίων ένας 19χρονος φοιτητής από το Μίσιγκαν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μετά από περισσότερες από 20 ώρες αγνοούμενος – τελευταία φορά είχε θεαθεί να κυκλοφορεί χωρίς παλτό. Στη Νέα Υόρκη, νεκροί εντοπίστηκαν κάτοικοι σε Μανχάταν και Μπρούκλιν.

A spectacular natural phenomenon called freezing sea spray or freezing sea spray occurs on rocks and slopes overlooking the sea (such as the Atlantic Ocean beaches in Brooklyn, Coney Island, Rockaway, or even the coastal areas of Hudson River if they are open to a relatively open… pic.twitter.com/HHdlW5TzxZ — Yasser alkhader (@AlkhaderYasser) January 24, 2026

Πάνω από 1 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι μετακινήσεις έχουν ουσιαστικά παγώσει: σχεδόν 17.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί, οι δρόμοι είναι επικίνδυνοι λόγω πάγου και χιονιού, ενώ ακόμη και τα λεωφορεία έχουν τροποποιήσει ή ακυρώσει δρομολόγια.

Οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς υπάρχουν κίνδυνοι από πεσμένα δέντρα, καλώδια ηλεκτροδότησης και την ακραία αίσθηση ψύχους λόγω των παγωμένων ανέμων.

🇺🇸 CYBERTRUCKS SPINNING DONUTS ON ICY STREETS Winter storm turned Dallas into a snowy playground. These Cybertruck drivers are straight-up owning it, doing epic spins and donuts right in the middle of the roads like it’s a rally. Source: @Tesla pic.twitter.com/rFTVgzZEv0 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 25, 2026

Η κακοκαιρία επηρεάζει μια τεράστια έκταση 2.200 μιλίων, από το Κολοράντο και το Νέο Μεξικό στα δυτικά, μέχρι το Τέξας, το Τενεσί και το Μέιν στα ανατολικά. Πολιτείες όπως το Μισισίπι, η Λουιζιάνα και το Τέξας έχουν πληγεί ιδιαίτερα σφοδρά. Στη Νέα Υόρκη αναμένονται επιπλέον 20-30 εκατοστά χιονιού μέχρι αύριο, ενώ τις επόμενες ώρες το επίκεντρο μετατοπίζεται προς Ουάσινγκτον, Φιλαδέλφεια και Βοστώνη.

A huge #IceStorm & #Snowstorm2026 🌀🥶❄️

is getting underway in the US & will cripple large parts of the country for days to come. Classic mild/moist air hitting cold/frigid air situation, made worse by +warmer oceans/climate change. It’s not like nobody warned them! 🌍 pic.twitter.com/ilcrL6dVxu — BWS/Jim NR Dale (@BritWeatherSvs) January 24, 2026

Σε πολλές περιοχές, όπως το Νάσβιλ, η χιονόπτωση αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 εκατοστά, ποσότητα που συνήθως αντιστοιχεί σε ολόκληρη την χειμερινή περίοδο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε 12 από τις 17 πολιτείες που υπέβαλαν αίτημα ομοσπονδιακής βοήθειας. Σχολεία παραμένουν κλειστά σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, όπου ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι ανακοίνωσε αναστολή λειτουργίας για αύριο.

Οι μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν την κακοκαιρία «ιστορική» και «καταιγίδα του αιώνα», με πάνω από 200 εκατομμύρια κατοίκους σε κόκκινο συναγερμό – φαινόμενο που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Τα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

