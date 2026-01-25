Χιονοκαταιγίδα «Fern»: Αρκτικό ψύχος πλήττει 37 πολιτείες ΗΠΑ, τέσσερις νεκροί, πάνω από 1 εκατ. χωρίς ρεύμα

25 Ιαν. 2026 20:26
Pelop News

Η χιονοκαταιγίδα «Fern» έχει παραλύσει τις κεντρικές και ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, φέρνοντας ακραίες πολικές θερμοκρασίες έως και 30 βαθμούς υπό το μηδέν, πυκνές χιονοπτώσεις και παγωμένους ανέμους σε τουλάχιστον 37 πολιτείες.

Τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της κακοκαιρίας, μεταξύ των οποίων ένας 19χρονος φοιτητής από το Μίσιγκαν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μετά από περισσότερες από 20 ώρες αγνοούμενος – τελευταία φορά είχε θεαθεί να κυκλοφορεί χωρίς παλτό. Στη Νέα Υόρκη, νεκροί εντοπίστηκαν κάτοικοι σε Μανχάταν και Μπρούκλιν.

Πάνω από 1 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι μετακινήσεις έχουν ουσιαστικά παγώσει: σχεδόν 17.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί, οι δρόμοι είναι επικίνδυνοι λόγω πάγου και χιονιού, ενώ ακόμη και τα λεωφορεία έχουν τροποποιήσει ή ακυρώσει δρομολόγια.

Οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς υπάρχουν κίνδυνοι από πεσμένα δέντρα, καλώδια ηλεκτροδότησης και την ακραία αίσθηση ψύχους λόγω των παγωμένων ανέμων.

Η κακοκαιρία επηρεάζει μια τεράστια έκταση 2.200 μιλίων, από το Κολοράντο και το Νέο Μεξικό στα δυτικά, μέχρι το Τέξας, το Τενεσί και το Μέιν στα ανατολικά. Πολιτείες όπως το Μισισίπι, η Λουιζιάνα και το Τέξας έχουν πληγεί ιδιαίτερα σφοδρά. Στη Νέα Υόρκη αναμένονται επιπλέον 20-30 εκατοστά χιονιού μέχρι αύριο, ενώ τις επόμενες ώρες το επίκεντρο μετατοπίζεται προς Ουάσινγκτον, Φιλαδέλφεια και Βοστώνη.

Σε πολλές περιοχές, όπως το Νάσβιλ, η χιονόπτωση αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 εκατοστά, ποσότητα που συνήθως αντιστοιχεί σε ολόκληρη την χειμερινή περίοδο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε 12 από τις 17 πολιτείες που υπέβαλαν αίτημα ομοσπονδιακής βοήθειας. Σχολεία παραμένουν κλειστά σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, όπου ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι ανακοίνωσε αναστολή λειτουργίας για αύριο.

Οι μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν την κακοκαιρία «ιστορική» και «καταιγίδα του αιώνα», με πάνω από 200 εκατομμύρια κατοίκους σε κόκκινο συναγερμό – φαινόμενο που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Τα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

