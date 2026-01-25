Στο έλεος ιστορικής χιονοθύελλας οι ΗΠΑ – Πάνω από 4.000 ακυρώσεις πτήσεων και εκτεταμένα μπλακ άουτ

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 13 πολιτείες – Χιόνι, παγετός και πολικές θερμοκρασίες απειλούν να παραλύσουν τα 2/3 των ανατολικών ΗΠΑ

25 Ιαν. 2026 9:39
Pelop News

Στο έλεος σφοδρής χιονοθύελλας βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, με ένα εκτεταμένο κύμα κακοκαιρίας να πλήττει δεκάδες πολιτείες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, την ηλεκτροδότηση και την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Η χειμερινή καταιγίδα έχει ήδη οδηγήσει στην ακύρωση περισσότερων από 4.000 πτήσεων, ενώ χιλιάδες ακόμη παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το φαινόμενο απειλεί να παραλύσει τα δύο τρίτα των ανατολικών πολιτειών, με έντονες χιονοπτώσεις, χιονόνερο, παγετό και πολικές θερμοκρασίες που αναμένεται να διαρκέσουν έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα ηλεκτροδότησης στο Τέξας και τη Λουιζιάνα, όπου περισσότερα από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.com. Συνεργεία βρίσκονται σε επιφυλακή για την αποκατάσταση των βλαβών, ωστόσο οι χαμηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν το έργο τους.

Κάνοντας λόγο για «ιστορικό» κύμα κακοκαιρίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε 13 πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Νότια και η Βόρεια Καρολίνα, η Βιρτζίνια, το Τενεσί, η Τζόρτζια, το Μέριλαντ, το Κεντάκι, η Λουιζιάνα και το Μισισίπι. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε επιφυλακή και να λάβουν μέτρα προστασίας.

Την ίδια ώρα, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ προειδοποίησε για τις ακραίες θερμοκρασίες και κάλεσε τους πολίτες να εφοδιαστούν με τρόφιμα και καύσιμα, τονίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ προειδοποιεί για μια ασυνήθιστα εκτεταμένη και μακράς διάρκειας χειμερινή καταιγίδα, με έντονη συσσώρευση πάγου στις νοτιοανατολικές περιοχές και δυνητικά καταστροφικές επιπτώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών και ισχυροί παγωμένοι άνεμοι που θα φτάσουν έως τις Μεγάλες Πεδιάδες.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware, εκτός από τις χθεσινές ακυρώσεις, περισσότερες από 9.000 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα επηρεάζονται, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες καλούν τους ταξιδιώτες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

