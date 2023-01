Politico για Qatar Gate: Η Μανταλένα Καϊλή προσπαθεί να διαγράψει την εταιρεία της από τα αρχεία διαφάνειας της ΕΕ

Οι εξελίξεις συνεχίζουν να τρέχουν στο σκάνδαλο Qatar Gate με το Politico να μεταφέρει σήμερα σε δημοσίευμά του τις κινήσεις που κάνει η αδερφή της Εύας Καϊλή, Μανταλένα.

Η αδερφή της Εύας Καϊλή προσπαθεί να διαγράψει την εταιρεία της από τα αρχεία διαφάνειας της ΕΕ, γράφει το Politico. Όπως σημειώνει στο δημοσίευμά του, στις Βρυξέλλες, η Μανταλένα Καϊλή ήταν γνωστή ως εκτελεστική διευθύντρια του ELONtech, ενός «παρατηρητηρίου» τεχνολογιών, του οποίου οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνταν μερικές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ομιλήτρια την Εύα Καϊλή. Μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου Qatargate στα τέλη του περασμένου έτους, η ELONtech προσπάθησε να γίνει δυσδιάκριτη, αφαιρώντας όλες τις αναφορές στο όνομα «Καϊλή» και λέγοντας στους απλήρωτους συμβούλους της ότι ήταν «υποχρεωμένη να περιορίσει τη λειτουργία της» λόγω «απρόβλεπτων και ταραγμένων συνθηκών», σύμφωνα με email της 14ης Δεκεμβρίου 2022 που ήρθε σε γνώση του Politico.

Ίχνη των δραστηριοτήτων της ELONtech στις Βρυξέλλες, ωστόσο, διασώζονται στο LobbyFacts.eu, μια ιστοσελίδα που διατηρεί δεδομένα από το Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ, το οποίο παρακολουθεί την άσκηση πίεσης στο μπλοκ — και η Μανταλένα Καϊλή ζήτησε πρόσφατα από το LobbyFacts.eu να σβήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες από την ιστοσελίδα.

«Ζητώ με το παρόν τη διαγραφή των δεδομένων που βρέθηκαν με το όνομα ELONTECH, Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Νέων Τεχνολογιών του Ευρωπαϊκού Δικαίου, του οποίου είμαι συν-ιδρύτρια», έγραψε η Μανταλένα σε ένα email στις 30 Δεκεμβρίου στο LobbyFacts.eu, το οποίο επίσης ήρθε σε γνώση του Politico. «Αυτά έχουν εισαχθεί ψευδώς σε αυτήν την πλατφόρμα, δεν είναι νομική οντότητα, ούτε λειτουργεί ως οργάνωση λόμπι».

