Politico για Qatar Gate και αδερφές Καϊλή: «Η πολιτική ήταν μια οικογενειακή επιχείρηση»

Σήμερα κρίνεται εάν η Εύα Καϊλή θα αφεθεί ελεύθερη με όρους ή χωρίς όρους ή εάν θα οδηγηθεί στη φυλακή και αυτή τη στιγμή, υπάρχει πλήθος δημοσιογράφων έξω από τα δικαστήρια.

Ταυτόχρονα, τα δημοσιεύματα στον παγκόσμιο Τύπο συνεχίζονται και αυτή τη φορά, η Politico μιλά για την οικογενειακή μπίζνα των αδερφών Καϊλή.

Καθώς η Εύα Καϊλή έχτιζε μια καριέρα στην πολιτική της ΕΕ, η αδερφή της διοικούσε μια δομή – Made Group – που λειτουργούσε με πολλά από τα ίδια θέματα, υποστηρίζει σε σημερινό της άρθρο το Politico για σκάνδαλο QatarGate. Η πολιτική ήταν μια οικογενειακή επιχείρηση για τις αδελφές Καϊλή, τονίζει το δημοσίευμα, σχολιάζοντας πως «οι δεσμοί των δύο αδερφών φαίνεται να υπερβαίνουν αυτές της απλής πίστης που έχουν η μια στην άλλη» όσον αφορά την αντίδραση της αδερφής της Ελληνίδας ευρωβουλευτή μετά τη σύλληψή της. Όταν η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, συνελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου, το πρώτο άτομο που την υπερασπίστηκε με πάθος ήταν η αδερφή της, Μανταλένα Καϊλή.

Το Politico αναφέρεται στη «διασταύρωση» των δρόμων της εταιρείας της Μανταλένας Καϊλή με την την Εύα Καϊλή στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας: «Την ώρα που η Εύα Καϊλή έστρεφε το ενδιαφέρον της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και κρυπτονομισμάτων, η Made Group της Μανταλένας Καϊλή το 2018 δημιούργησε μια “μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία”, την Elontech, η οποία επικεντρωνόταν στους ίδιους τομείς».

Η τσιρλίντερ των κρυπτονομισμάτων

Περιγράφοντας την Εύα Καϊλή ως «τσιρλίντερ των κρυπτονομισμάτων» με κορυφαία στιγμή ένα ψήφισμα τον Οκτώβριο του 2018 και την δημιουργία του Κέντρου για την Τεχνητή Νοημοσύνη τον Δεκέμβριο του 2019, το Politico επισημαίνει ότι «η Elontech ήταν ένας χρήσιμος σύμμαχος με τις αδερφές Καϊλή να έχουν πλήρως εμπλακεί ενώ το ίδιο συνέβαινε και με τους συνεργάτες της Ελληνίδας ευρωβουλευτή» αποκαλύπτει. «Η Μανταλένα Καϊλή ήταν managing director στην ELONtech και η Εύα Καϊλή είχε το ρόλο της συμβούλου. Ένα από τα στελέχη της ELONtech, ο Δημήτρης Τζανιδάκης, ήταν στη λίστα των βοηθών της Εύας Καϊλή ενώ στην ίδια λίστα ήταν και ο νομικός σύμβουλος της ELONtech, Αλέξανδρος Σπυρίδωνος» αναφέρει το δημοσίευμα.

Politics is a family business for the Kailis.

The ties between the Qatargate MEP Eva Kaili and Made Group co-founder and sibling, Mantalena Kaili, appear to reach beyond simple sisterly loyalty. https://t.co/IkKgwyGVMK

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 22, 2022