Politico: Η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες και διεκδικεί αυτονομία – Νέα ισορροπία στις σχέσεις με τις ΗΠΑ

Η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου ανέδειξε την πρόθεση της Ευρώπης να ενισχύσει την άμυνά της και να περιορίσει την εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Το Politico καταγράφει μια μεταβατική περίοδο στις διατλαντικές σχέσεις, με κοινή στόχευση στο ΝΑΤΟ αλλά διαφορετικές προτεραιότητες.

Politico: Η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες και διεκδικεί αυτονομία - Νέα ισορροπία στις σχέσεις με τις ΗΠΑ
14 Φεβ. 2026 8:55
Pelop News

Σε φάση αναπροσαρμογής φαίνεται να εισέρχονται οι σχέσεις Ευρώπης–ΗΠΑ, όπως προκύπτει από τα μηνύματα της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου και τις αναλύσεις διεθνών μέσων, με το Politico να επισημαίνει ότι η αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών ενδέχεται να ικανοποιεί αμερικανικές απαιτήσεις, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί μια πιο αυτόνομη Ευρώπη.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίστηκαν ενωμένοι υπέρ της ενίσχυσης των στρατιωτικών προϋπολογισμών και της αναβάθμισης του ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα έθεσαν ζήτημα στρατηγικής αυτονομίας, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, η τεχνολογία και το διάστημα.

Το Politico σχολιάζει χαρακτηριστικά ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν αυτό που ζητούσαν εδώ και χρόνια — μια Ευρώπη που επενδύει περισσότερο στην άμυνα — ωστόσο η εξέλιξη αυτή μπορεί να μην είναι απολύτως αρεστή σε κύκλους της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, καθώς οδηγεί σε έναν πιο ανεξάρτητο ευρωπαϊκό ρόλο.

Μακρόν και Μερτς για την ευρωπαϊκή ισχύ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να αποφασίζει για τα ζητήματα που την αφορούν και να ενισχύσει τη συλλογική της ισχύ, τονίζοντας ότι η στρατηγική αυτονομία δεν αφορά μεμονωμένα κράτη αλλά το σύνολο της Ένωσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει βασικός παράγοντας σε κάθε μελλοντική συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έκανε λόγο για μια διεθνή τάξη που δοκιμάζεται και επισήμανε ότι ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Ευρώπη μπορούν να ανταποκριθούν μόνες τους στις παγκόσμιες προκλήσεις. Τόνισε επίσης ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας δεν σημαίνει αντικατάσταση του ΝΑΤΟ αλλά ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα εντός της Συμμαχίας.

Η στάση των ΗΠΑ και η γεωπολιτική στροφή

Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών, καθώς η Ουάσιγκτον μεταφέρει μέρος της στρατηγικής της προσοχής προς την περιοχή Ασίας–Ειρηνικού. Ωστόσο, οι διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την αυτονομία της Ευρώπης παραμένουν.

Το Politico περιγράφει τη διατλαντική σχέση ως μια συνεργασία που συνεχίζεται, αλλά με νέους όρους, όπου η Ευρώπη επιδιώκει μεγαλύτερη ισχύ και ισότιμο ρόλο στην παγκόσμια ασφάλεια.

Στήριξη στην Ουκρανία και επόμενα βήματα

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, ενώ η προσοχή στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ και στις συνομιλίες που θα καθορίσουν τη μελλοντική μορφή της διατλαντικής συνεργασίας.

Η συζήτηση που άνοιξε στο Μόναχο δείχνει ότι η Ευρώπη επιχειρεί να ενισχύσει τον γεωπολιτικό της ρόλο, διατηρώντας τη συμμαχία με τις ΗΠΑ αλλά διεκδικώντας μεγαλύτερη αυτονομία και επιρροή στο διεθνές σκηνικό.

