Politico: Συντριπτική στήριξη των Ευρωπαίων στο «μπλόκο» των social media για ανηλίκους

Ισχυρή κοινωνική τάση υπέρ της θέσπισης αυστηρών ηλικιακών ορίων για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει νέα έρευνα του Politico European Pulse. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους πολίτες τάσσονται υπέρ της κρατικής παρέμβασης για τον ορισμό ελάχιστης ηλικίας πρόσβασης στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε σε δείγμα 6.698 ατόμων σε Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Βέλγιο, αποκαλύπτει ότι:

Το 50% των ερωτηθέντων προκρίνει ως κατώτατο όριο τα 16 έτη .

Το 25% θεωρεί καταλληλότερο το ηλικιακό φάσμα μεταξύ 13 και 15 ετών .

Μόλις το 4% διαφωνεί με οποιονδήποτε περιορισμό, ενώ το 22% πιστεύει ότι η απόφαση πρέπει να παραμείνει στην αποκλειστική ευθύνη των γονέων.

Η ελληνική πρωτοβουλία και το ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το δημοσίευμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις κινήσεις των Ευρωπαίων ηγετών, κάνοντας ειδική αναφορά στην Ελλάδα. Όπως σημειώνεται, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να επιβάλει απαγόρευση χρήσης των social media σε άτομα κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που προγραμματίζεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2027.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο οριζόντιας ρύθμισης για όλη την Ένωση, ενώ ηγέτες όπως ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Πέδρο Σάντσεθ πρωτοστατούν στη ρητορική για την προστασία των ανηλίκων από την «ψηφιακή Άγρια Δύση».

Αντιδράσεις και κριτική

Παρά τη λαϊκή υποστήριξη, το ζήτημα εγείρει σοβαρές αντιδράσεις από την πλευρά της επιστημονικής κοινότητας. Περισσότεροι από 370 ειδικοί σε θέματα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων έχουν συνυπογράψει επιστολή, χαρακτηρίζοντας τέτοιου είδους απαγορεύσεις «επικίνδυνες». Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι τα μέτρα αυτά ενδέχεται να παραβιάζουν τα δικαιώματα των παιδιών και να αποδειχθούν αναποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των πραγματικών κινδύνων του διαδικτύου.

