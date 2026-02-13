Πολιτική αντιπαράθεση Τσίπρα – Στουρνάρα για πιέσεις στην ΤτΕ: «Ζητώ τεκμηρίωση» απαντά ο πρώην πρωθυπουργός

Ένταση στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν οι δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα για πιέσεις την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε με υψηλούς τόνους, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς και ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία.

Πολιτική αντιπαράθεση Τσίπρα - Στουρνάρα για πιέσεις στην ΤτΕ: «Ζητώ τεκμηρίωση» απαντά ο πρώην πρωθυπουργός
13 Φεβ. 2026 12:42
Pelop News

Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησαν οι δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα σχετικά με πιέσεις που –όπως υποστήριξε– δέχθηκε την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή κυρίως την υπόθεση της Τράπεζας Αττικής. Ο ίδιος έκανε λόγο ακόμη και για προσπάθεια εκβιασμού, σημειώνοντας ότι οι πιέσεις, κατά την εκτίμησή του, έφτασαν μέχρι το οικογενειακό του περιβάλλον.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απάντησε μέσω ανάρτησης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και ζητώντας πλήρη τεκμηρίωση. Παράλληλα, χαρακτήρισε τις αναφορές ατεκμηρίωτες και πολιτικά υποκινούμενες, τονίζοντας ότι οι σχετικές τοποθετήσεις επιχειρούν –κατά την άποψή του– να επηρεάσουν τη δημόσια συζήτηση για την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ίδια παρέμβαση, ο κ. Τσίπρας υπερασπίστηκε τις επιλογές της κυβέρνησής του στην οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, επισημαίνοντας ότι η χώρα εξήλθε από τα μνημόνια και προχώρησε σε ρυθμίσεις του δημόσιου χρέους. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αμφισβητώντας την ουδετερότητα των παρεμβάσεών του.

Η δημόσια αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου η οικονομική πολιτική, το τραπεζικό σύστημα και η πορεία της οικονομίας εξακολουθούν να αποτελούν βασικά πεδία πολιτικής συζήτησης, με τις δηλώσεις των δύο πλευρών να αναμένεται να προκαλέσουν περαιτέρω αντιδράσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:28 Πάτρα: Στο εδώλιο γνωστός γυναικολόγος – Αναβιώνει το δράμα ζευγαριού για το θάνατο αγέννητου παιδιού
16:20 Παγκόσμια σφραγίδα στο βιολογικό ελαιόλαδο της «Bioilis»!
16:12 Η ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων επίκεντρο του εργαστήριου και της ενημερωτικής συνάντησης του έργου “CHERRY”
16:04 Το Εφετείο επανέφερε τη λογική: Η 15ετής δικαστική περιπέτεια και η μεγάλη ανατροπή για πατρινό κατασκευαστεί
15:56 Πάτρα: Κεντρική Καρναβαλούπολη στα Υψηλά Αλώνια το Σάββατο ΦΩΤΟ
15:48 Τρίκαλα: Προσαγωγή γιαγιάς που επιτέθηκε σε διευθυντή Γυμνασίου – Δεν της άρεσαν οι βαθμοί του εγγονού της
15:40 Το Επιμελητήριο Αχαΐας στις εκδηλώσεις του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα
15:32 Θάνατος Επστάιν: Ιατροδικαστής μιλά για «πιθανό στραγγαλισμό» και ζητά επανεξέταση
15:32 Παγκράτι: Νεκρός άνδρας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι
15:24 Πάτρα: Η ώρα του Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών
15:16 Συλλήψεις για κύκλωμα απάτης 10 εκατ. ευρώ στο Λούβρο – Στο μικροσκόπιο και εργαζόμενοι του μουσείου
15:11 Υπόθεση Επσταϊν: Το Δημοκρατικό μήνυμα και η θλιβερή πραγματικότητα
15:08 Δυτική Αχαΐα: Ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος καλωσόρισε τον νέο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Γ. Καλαντζόπουλο
15:00 Πολυπληθείς συγκεντρώσεις αγροτών: Ακηδεμόνευτος «Παναχαϊκός»
14:57 Κουτσούμπας από Σύνταγμα: «Οι εργαζόμενοι απορρίπτουν το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις»
14:53 Πρέβεζα: Η θάλασσα «κατέλαβε» το λιμάνι – Παγκάκια μισοβυθισμένα μετά την κακοκαιρία
14:46 Γιώργος Πιτσιλής: Ιππότης του Εθνικού Τάγματος Αξίας από τη Γαλλία – Διάκριση για τη διοικητική μεταρρύθμιση και τη συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας
14:45 Ολοκληρώθηκε στην Πάτρα η συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών του ευρωπαϊκού έργου WeSTEMEU
14:36 Φτάνουν τα τρακτέρ στην Αθήνα, κλείνουν δρόμοι στο Κέντρο – Πού αναμένονται προβλήματα
14:31 Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη στην Hellenic Train για την απρόσκοπτη λειτουργία του Οδοντωτού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ