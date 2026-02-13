Πολιτική αντιπαράθεση Τσίπρα – Στουρνάρα για πιέσεις στην ΤτΕ: «Ζητώ τεκμηρίωση» απαντά ο πρώην πρωθυπουργός

Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησαν οι δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα σχετικά με πιέσεις που –όπως υποστήριξε– δέχθηκε την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή κυρίως την υπόθεση της Τράπεζας Αττικής. Ο ίδιος έκανε λόγο ακόμη και για προσπάθεια εκβιασμού, σημειώνοντας ότι οι πιέσεις, κατά την εκτίμησή του, έφτασαν μέχρι το οικογενειακό του περιβάλλον.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απάντησε μέσω ανάρτησης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και ζητώντας πλήρη τεκμηρίωση. Παράλληλα, χαρακτήρισε τις αναφορές ατεκμηρίωτες και πολιτικά υποκινούμενες, τονίζοντας ότι οι σχετικές τοποθετήσεις επιχειρούν –κατά την άποψή του– να επηρεάσουν τη δημόσια συζήτηση για την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ίδια παρέμβαση, ο κ. Τσίπρας υπερασπίστηκε τις επιλογές της κυβέρνησής του στην οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, επισημαίνοντας ότι η χώρα εξήλθε από τα μνημόνια και προχώρησε σε ρυθμίσεις του δημόσιου χρέους. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αμφισβητώντας την ουδετερότητα των παρεμβάσεών του.

Η δημόσια αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου η οικονομική πολιτική, το τραπεζικό σύστημα και η πορεία της οικονομίας εξακολουθούν να αποτελούν βασικά πεδία πολιτικής συζήτησης, με τις δηλώσεις των δύο πλευρών να αναμένεται να προκαλέσουν περαιτέρω αντιδράσεις.

