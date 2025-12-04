Πολιτική και οικονομική ασφυξία στη Γερμανία – Ρήγματα στον συνασπισμό Μερτς και φόβοι για νέα ύφεση

Σήμα κινδύνου για την πορεία της γερμανικής οικονομίας εκπέμπει ο βιομηχανικός σύνδεσμος BDI, την ώρα που η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς δοκιμάζεται από εσωτερικές αντιδράσεις και την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Κλάδοι-κλειδιά όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και τα χημικά βρίσκονται –σύμφωνα με τους βιομηχάνους– σε «δραματικά χαμηλό σημείο», ενώ η οικονομία συρρικνώθηκε το 2023 και το 2024, καταγράφοντας φέτος οριακή μόλις ανάπτυξη.

Παρά τα δαπανηρά πακέτα στήριξης για άμυνα και υποδομές, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω ειδικών δανειακών ταμείων, η ανάκαμψη καθυστερεί. Οι οικονομικοί σύμβουλοι της καγκελαρίας έχουν ήδη υποβαθμίσει τις προβλέψεις για το 2026 σε κάτω από 1%, ενώ το ΔΝΤ προειδοποιεί πως χωρίς γενναίες μεταρρυθμίσεις η Γερμανία κινδυνεύει να παραμείνει σε μακροχρόνια υποαπόδοση.

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο για τις συντάξεις, το οποίο εγγυάται τις παροχές έως το 2031, σε ένα σύστημα που πιέζεται από τη δημογραφική γήρανση. Η χρηματοδότηση του κενού μέσω κρατικών πόρων έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και μέσα στο CDU, με περίπου 18 νεότερους βουλευτές να καταγγέλλουν μεταφορά του κόστους στις επόμενες γενιές.

Η κυβερνητική πλειοψηφία είναι οριακή (328 σε σύνολο 630 εδρών) και οποιαδήποτε ανταρσία μπορεί να οδηγήσει σε ήττα του νομοσχεδίου. Το ενδεχόμενο αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για πρόωρες εκλογές, την ώρα που το AfD φτάνει σε δημοσκοπήσεις ακόμη και στο 27%, εκμεταλλευόμενο την κοινωνική δυσαρέσκεια για την οικονομική στασιμότητα και τη μεταναστευτική πίεση.

Η κυβέρνηση στηρίζεται στη στάση αποχής της Αριστεράς για να περάσει το νομοσχέδιο, ωστόσο ακόμη και αν το πετύχει, η πολιτική ζημιά θα είναι εμφανής: θα φανεί ότι ο Μερτς αδυνατεί να ελέγξει πλήρως την κοινοβουλευτική του ομάδα. Ο ίδιος έχει αποκλείσει τόσο κυβέρνηση μειοψηφίας όσο και συνεργασία με το AfD, περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια ελιγμών.

Όπως προειδοποιεί ο πρόεδρος του BDI, Πέτερ Λάιμπινγκερ, «κάθε μήνας καθυστέρησης στις μεταρρυθμίσεις κοστίζει θέσεις εργασίας και ανταγωνιστικότητα». Για τη Γερανία, το διακύβευμα πλέον ξεπερνά ένα μεμονωμένο νομοσχέδιο: αφορά το αν μπορεί να ανακτήσει τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης στην Ευρώπη.

