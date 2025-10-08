Πολιτικός σεισμός μετά την παραίτηση Τσίπρα: «Έσπασαν τα τηλέφωνα» με μηνύματα στήριξης και ενδιαφέρον από στελέχη του ΠΑΣΟΚ

Ισχυρούς κραδασμούς προκάλεσε η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας φωτιά στο πολιτικό σκηνικό και ανοίγοντας νέο κύκλο ζυμώσεων εντός και εκτός κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα λεπτά μετά τη δήλωσή του, το πολιτικό γραφείο του πρώην πρωθυπουργού πλημμύρισε από τηλεφωνήματα και μηνύματα συμπαράστασης, ενώ συνολικά «έσπασαν τα τηλέφωνα» από φίλους, υποστηρικτές αλλά και αυτοδιοικητικά στελέχη που εξέφρασαν τη στήριξή τους στην κίνησή του.

Όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος Ελένη Καλογεροπούλου στο Action24, συνεργάτες του Τσίπρα ανέφεραν πως με τη δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός «δεν έκλεισε το μάτι σε κανέναν» και «δεν απευθύνθηκε σε κανέναν», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πρωτοβουλία του έχει προσωπικό και καθαρά πολιτικό χαρακτήρα.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στράφηκε και σε επικοινωνίες με αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αρκετοί από τους οποίους εκλέχθηκαν με το ΠΑΣΟΚ, αλλά φέρονται να δήλωσαν ότι θα παραιτηθούν από τα αξιώματά τους για να κατέβουν υποψήφιοι με το νέο πολιτικό σχήμα του Τσίπρα, όταν αυτό ανακοινωθεί.

Η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού θεωρείται πλέον καταλύτης εξελίξεων για το χώρο της Κεντροαριστεράς, καθώς ανοίγει συζητήσεις για νέους πολιτικούς συσχετισμούς και πιθανές μετακινήσεις στελεχών ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

