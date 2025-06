Πολιτικός σεισμός στις Βρυξέλλες: Απειλές απόσυρσης στήριξης στη φον ντερ Λάιεν για το «πάγωμα» του νόμου κατά του greenwashing

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη κρίση της θητείας της, καθώς οι πολιτικές ομάδες Renew Europe και Σοσιαλιστών & Δημοκρατών απειλούν να αποσύρουν τη στήριξή τους. Η αιτία; Η απόφαση της Επιτροπής να αποσύρει το σχέδιο νόμου κατά του greenwashing ― της παραπλανητικής προβολής περιβαλλοντικών ισχυρισμών από επιχειρήσεις ― κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Η πρόεδρος της Renew Europe, Βαλερί Χαγέρ, έκανε λόγο για «θεσμική κρίση», ενώ προειδοποίησε ότι η συμμαχία που κρατά όρθια την Επιτροπή κινδυνεύει. Το κέντρο βάρους, όπως καταγγέλλουν, μετακινείται πλέον προς τις ακραίες δεξιές φωνές, με τις οποίες το ΕΛΚ έχει συμμαχήσει επανειλημμένα σε κρίσιμα νομοθετήματα, προκαλώντας βαθιά ανησυχία στον φιλοευρωπαϊκό πυρήνα του Κοινοβουλίου.

Η νομοθεσία για τους «πράσινους ισχυρισμούς» είχε ήδη εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και βρισκόταν στο στάδιο των διαπραγματεύσεων, όταν ανακοινώθηκε ξαφνικά η απόσυρσή της. Εκτός από τις ουσιαστικές ενστάσεις, η απόφαση της Επιτροπής εγείρει ζήτημα διαδικασίας και θεσμικής αξιοπιστίας, αφού αψηφά τη μακρά κοινοβουλευτική εργασία και υπονομεύει τη διαφάνεια.

EXCLUSIVE: Ursula von der Leyen is facing the biggest challenge yet to her authority as European Commission president after political groups threatened to withdraw support over her decision to cancel climate-friendly legislation.https://t.co/t4xy6dmqMt

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) June 20, 2025