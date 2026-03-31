Πολλιάς στον peloponnisos FM: «Είμαστε ικανοποιημένοι από τον Ημιμαραθώνιο, στόχος οι 10.000 δρομείς»

Ο Νίκος Πολιάς, τεχνικός διευθυντής του Patras Half Marathon, μίλησε στον Peloponnisos FM 103,9 μίλησε στην εκπομπή “Εντός – Εκτός Έδρας” με τον Προκόπη Κόγκο, αναλύοντας τη φετινή διοργάνωση και την τεράστια επιτυχία της.

«Πάνω από 6.000 δρομείς κάθε ηλικίας πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και τον αθλητικό τουρισμό. Ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα γέμισαν από επισκέπτες, ενώ η Πάτρα απέδειξε ότι μπορεί να φιλοξενεί μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα» είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Πολλιάς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



