Πολωνία: Η πτώση του πυραύλου φέρνει ένταση στις σχέσεις Δύσης – Κιέβου ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ από τον μεγάλο κρατήρα

Στο σημείο που κατέπεσε ο πύραυλος, στα σύνορα Ουκρανίας – Πολωνίας, η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο σημείο που σημειώθηκε η πτώση, στο χωριό Πρζεβοντόφ της Πολωνίας ενώ οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο είναι ενδεικτικά του θρίλερ που επικρατεί τις τελευταίες ώρες.

Στα πλάνα φαίνεται ο μεγάλος κρατήρας που δημιουργήθηκε από την πτώση του πυραύλου και διακρίνονται αστυνομικοί με ειδικές στολές. Το επεισόδιο έχει αποτελέσει νέο πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται για ουκρανικό πύραυλο ενώ, την ίδια στιγμή, ΝΑΤΟ και πολωνική κυβέρνηση δεν τον αναγνωρίζουν ως ρωσικό.

Σε περίπτωση που τον αναγνώριζαν ως τέτοιο, θα ήταν επιβεβλημένη η εκκίνηση συγκεκριμένων διαδικασιών από πλευράς Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, με δεδομένο ότι η Πολωνία αποτελεί μέλος της. Όπως προβλέπεται από το άρθρο 5, σε περίπτωση που μία χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ δεχτεί επίθεση, η Συμμαχία δύναται να παρέμβει με στρατιωτικές δυνάμεις.

New photo from the rocket crash site in Przewodów, Poland pic.twitter.com/HV3S7o1Yt2

Στο δε άρθρο 4, του οποίου την εφαρμογή ζήτησε η Βαρσοβία στην αρχή του πολέμου, προβλέπεται η έναρξη συνομιλιών – οι πολωνικές αρχές δεν αποκλείεται να επιδιώξουν ξανά την ενεργοποίησή του.

Από πλευράς ΝΑΤΟ, ο Γενς Στόλτενμπεργκ, δεν παρέλειψε, σε σειρά δηλώσεών του σχετικά με το περιστατικό, να επιρρίψει τις ευθύνες στη Μόσχα, με το σκεπτικό ότι είναι υπεύθυνη για την πτώση δεκάδων πυραύλων, και, ως εκ τούτου, ήταν μοιραίο ότι θα προέκυπταν παράπλευρες απώλειες. Ο Στόλτενμπεργκ δεν παρέλειψε να καταστήσει σαφές και ότι το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο είναι προετοιμασμένο για την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών στο μέλλον.

Military convoys were seen heading towards the site where a missile exploded in Przewodow, a village in south-eastern Poland close to the border with Ukraine pic.twitter.com/0D0xS0gARi

— Reuters (@Reuters) November 17, 2022