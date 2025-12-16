Πολωνία: Οι αρχές συνέλαβαν φοιτητή που είναι ύποπτος για μαζική επίθεση τα Χριστούγεννα

Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ύποπτο, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση για προκαταρκτική περίοδο τριών μηνών

Πολωνία: Οι αρχές συνέλαβαν φοιτητή που είναι ύποπτος για μαζική επίθεση τα Χριστούγεννα
16 Δεκ. 2025 12:07
Pelop News

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Πολωνίας συνέλαβαν έναν φοιτητή που είναι ύποπτος για την προετοιμασία μιας «μαζικής επίθεσης» σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά, σύμφωνα με εκπρόσωπο των πολωνικών αρχών.

Ο Mateusz W., φοιτητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λούμπλιν, ήθελε να διαπράξει μια επίθεση με εκρηκτικά και σχεδίαζε να ενταχθεί σε μια τρομοκρατική οργάνωση, γνωστοποίησαν οι Αρχές.

«Σκοπός του ήταν να εκφοβίσει και να υποστηρίξει το Ισλαμικό Κράτος. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αξιωματικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας κατάσχεσαν φορείς δεδομένων και αντικείμενα που σχετίζονται με το Ισλάμ», ανέφερε ο εκπρόσωπος της πολωνικής υπηρεσίας ασφαλείας.

Η εισαγγελία κατηγόρησε τον Mateusz W. για «προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό τη διενέργεια τρομοκρατικής επίθεσης που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή τον σοβαρό τραυματισμό πολλών ανθρώπων. Επιπλέον, έλαβε μέτρα για να έρθει σε επαφή με μια τρομοκρατική οργάνωση, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης της υποστήριξής της για τη διεξαγωγή της επίθεσης».

Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ύποπτο, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση για προκαταρκτική περίοδο τριών μηνών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:03 Ημερίδα Marketing στην Πάτρα: Από την ιδέα στο brand στη νέα εποχή του digital
14:01 Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβέρνηση στη συζήτηση του Προϋπολογισμού
14:00 Προσωπικός παιδίατρος με 2,5 ευρώ ανά παιδί: Εξευτελιστικές αμοιγές ΕΟΠΥΥ για συμβεβλημένους γιατρούς
13:48 Ελεύθεροι με όρους δύο κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις – Συνεχίζονται οι απολογίες
13:36 Κύκλωμα επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στις Αρχάνες: Πώς στήθηκε η απάτη των 1,7 εκατ. ευρώ
13:27 Διακομματική επιτροπή για την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα προαναγγέλλει ο Μητσοτάκης
13:22 Στο πλευρό των δήμων η «Νέα Δυτική Ελλάδα» για την οικονομική ασφυξία της Αυτοδιοίκησης
13:16 Καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή – Τι υποστηρίζουν οι τρεις καταγγέλλοντες BINTEO
13:08 Η αποκάλυψη του Γ. Αϊβάζη για την μάχη με τον καρκίνο
13:07 Το «Παρά πέντε» επιστρέφει 20 χρόνια μετά – Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ ΒΙΝΤΕΟ
13:04 Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πολίχνη – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Ο νέος πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Καλαβρύτων της ΝΔ, Δ. Νικολόπουλος στην «Π»: «Με πίστη στις δυνάμεις του τόπου μας»
12:58 Αγρότες στα Μάλγαρα μοίρασαν αδιάθετο ρύζι σε οδηγούς από το μπλόκο
12:55 Πετρέλαιο: Κάτω από τα 60 δολάρια η τιμή του βαρελιού
12:50 Δ. Σαρρής στον peloponnisos FM: «Άμεσα μπαίνει ο νέος τάπητας στα Προσφυγικά»
12:49 Ιωάννινα: Καταδίωξη με 215 κιλά κάνναβης και παιδί στο αυτοκίνητο – Στον εισαγγελέα τρεις συλληφθέντες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 Πεσκόφ: «Θέλουμε μόνιμη ειρήνη, όχι κατάπαυση πυρός για την Ουκρανία»
12:42 Διπλή τραγωδία στη Φωκίδα: Βρέθηκε απανθρακωμένο άτομο σε όχημα την ίδια στιγμή που καιγόταν το σπίτι του! ΦΩΤΟ
12:38 ΙΕΛΚΑ: Η Ελλάδα είναι 9η στην ΕΕ για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα-Ποιοι τομείς «καίνε»
12:31 Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το Σαββατοκύριακο – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών, τι αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ