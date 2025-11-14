Πολωνία: Τα σύνορα με τη Λευκορωσία θα ανοίξουν και πάλι στις 17 Νοεμβρίου

Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι θα επαναλειτουργήσει στις 17 Νοεμβρίου δύο σημεία διέλευσης στα σύνορα με τη Λευκορωσία, τα οποία είχαν κλείσει τον Σεπτέμβριο. Η απόφαση σχετίζεται με τις αυξημένες εντάσεις που προκλήθηκαν από στρατιωτικά γυμνάσια υπό ρωσική καθοδήγηση στη γειτονική χώρα και την είσοδο 21 ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Στις 30 Οκτωβρίου, η Βαρσοβία είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να καθυστερήσει το άνοιγμα των συνοριακών διελεύσεων με τη Λευκορωσία, στενό σύμμαχο της Ρωσίας. Η καθυστέρηση θα λειτουργούσε ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Λιθουανία, επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για την περιφερειακή ασφάλεια.

Η Λιθουανία είχε ήδη προχωρήσει στο κλείσιμο των χερσαίων συνόρων της με τη Λευκορωσία στα τέλη Οκτωβρίου, επικαλούμενη προβλήματα στον εναέριο χώρο από μπαλόνια που χρησιμοποιούνται για λαθρεμπόριο. Η κυβέρνηση του Βίλνιους είχε ανακοινώσει ότι τα σύνορα θα παραμείνουν κλειστά έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Οι λεπτομέρειες της απόφασης

Σύμφωνα με σχέδιο απόφασης του υπουργείου Εσωτερικών της Πολωνίας, από τις 17 Νοεμβρίου θα ανοίξει το σημείο διέλευσης στο Μπομπροβνίκι για επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά με πινακίδες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της EFTA και της Ελβετίας. Το σημείο Κουζνίτσα Μπιαλοστόκα θα επαναλειτουργήσει μόνο για επιβατικά αυτοκίνητα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες έχουν σκοπό να επαναληφθεί η ροή ανθρώπων και αγαθών, ανταποκρινόμενες στις προσδοκίες μιας ιδιαίτερα μεγάλης ομάδας επιχειρηματιών, μεταφορέων και εργαζομένων που μετακινούνται καθημερινά μεταξύ Λευκορωσίας και Πολωνίας».

Τέλος, οι ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας έχουν επιδεινωθεί δραματικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 φτάνοντας σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο.

