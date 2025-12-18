Πολωνικό ενδιαφέρον για τον Ντραγκόφσκι

Σύμφωνα με πληροφορίες από Πολωνία υπάρχει ενδιαφέρον για τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι από την ιστορική Βίντζεβ Λοντζ.

Το ρεπορτάζ του Βόιτσιεχ Μάζουρεκ στο Goal.pl αναφέρει ότι η Λοντζ, που βρίσκεται στη 15η θέση του πρωταθλήματος, δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένη από τους Ματσιέι Κικόλσκι και Βέλικο Ίλιτς που εναλλάσσονται στα καρέ και έτσι έπειτα από εισήγηση του προπονητή της ομάδας, Iγκόρ Γιοβέσεβιτς, θα πάει για τερματοφύλακα.

