Πολύεδρο: Την Παρασκευή η παρουσία του βιβλίυο «Ακρα» του Φώτη Βλαστού

Παρουσιάζεται στο Πολύεδρο την Παρασκευή 12/12/2025, στις 8:30 το βράδυ, το βιβλίο του Φώτη Βλαστού «Άκρα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Tetra.

Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με τη Μάρω Γαλάνη, χορογράφο, performer, ποιήτρια και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών, για τη σύγχρονη κουλτούρα της διαπραγμάτευσης.

Από τo οπισθόφυλλο του βιβλίου:

Πώς συμβαίνει και άνθρωποι που δεν συναντήθηκαν ποτέ μεταξύ τους αλληλογραφούν αποκαλύπτοντας ανείπωτα μυστικά; Γιατί ένας Βενετός ευγενής και παραλίγο δόγης κρατά στο αρχείο του επιστολές που προέρχονται από την Άκρα, ένα παλιό φράγκικο λιμάνι στη Μέση Ανατολή, κυριευμένο εδώ και είκοσι χρόνια από τις στρατιές των αλλοθρήσκων; Στις αρχές του 14ου αιώνα, ενώ η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει συχνά τη γεωπολιτική σύνθεσή της, ανεμοδαρμένες γαλέρες διασχίζουν τα νερά της, πασχίζοντας να φέρουν πλούτη στους αθέατους πλοιοκτήτες και μια επαγγελματική ευκαιρία σε αναρίθμητους ανθρώπους που αναλώνουν τη ζωή τους αποζητώντας την προσοχή των ισχυρών.

Ο Φώτης Βλαστός γεννήθηκε στην Αθήνα όπου και σπούδασε ιατρική. Στη Γαλλία -στο Παρίσι και στο Νανσύ- συναντήθηκε με την αφήγηση και την επιστημολογία. Κυκλοφορούν τα βιβλία μυθοπλασίας του Η ανατομία του κύματος και Αίτνα από τις Εκδόσεις Μικρή Άρκτος. Διδάσκει μυθοπλασία και ασχολείται με την επιμέλεια περιεχομένου λογοτεχνικών κειμένων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



