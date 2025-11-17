Πολυτεχνείο: Έκλεισαν οι πύλες – Μικροεντάσεις και 11 προσαγωγές λίγο πριν την πορεία προς την πρεσβεία

Στη 1 το μεσημέρι έκλεισαν οι πύλες του Πολυτεχνείου, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία προσέλευσης πολιτών που από το πρωί κατέκλυσαν τον χώρο για να αφήσουν λουλούδια, στεφάνια και ζωγραφιές στη μνήμη των θυμάτων της εξέγερσης.

Η προσέλευση ήταν μαζική, με ανθρώπους όλων των ηλικιών να τιμούν την ιστορική επέτειο και να συμμετέχουν στη σιωπηλή, αλλά έντονα συμβολική τελετή μνήμης.

Ωστόσο, λίγο πριν την έναρξη της πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία, σημειώθηκαν μικροεντάσεις έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου, όταν ομάδα νεαρών πέταξε μπουκάλια και μια κροτίδα μέσα στο προαύλιο, όπου εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν ομιλία παρουσία του Πρύτανη της Σχολής.

Η αστυνομία προχώρησε σε 11 προσαγωγές, ενώ ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας ενόψει της πορείας.

Οι συγκεντρώσεις και η μεγάλη πορεία

Οι επετειακές κινητοποιήσεις κορυφώνονται με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

ΑΔΕΔΥ: 15:30, Πλατεία Κλαυθμώνος

Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ): 16:30, Προπύλαια

ΚΚΕ (μ-λ): 15:00, Χρ. Λαδά & Σταδίου

Κ.Ο. Αττικής ΚΚΕ: 17:00, Σταδίου & Γεωργίου Σταύρου

Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, με τα μέτρα ασφαλείας να εντείνονται γύρω από τα πανεπιστήμια και τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, καθώς αναμένεται μαζική συμμετοχή στην πορεία που παραδοσιακά ολοκληρώνεται έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Σύμφωνα με την Αστυνομία, απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων θα υπάρξει στους παρακάτω δρόμους:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ

Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου

Αλλαγές στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Λόγω των επετειακών κινητοποιήσεων θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στα μέσα μαζικής μεταφοράς:

Θα κλείσουν στις 14:00 οι σταθμοί μετρό, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια από τους οποίους θα διέρχονται χωρίς στάση οι συρμοί.

Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛΑΣ. Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο Τροποποιήσεις 52ης επετείου του Πολυτεχνείου, από το πληροφοριακό κέντρο 11185, καθώς και από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ.

Και τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) θα εκτελούνται μέχρι τον Σταθμό Μετρό Κατεχάκη.

5.000 αστυνομικοί επί ποδός, «Αίαντες» και περιπολίες από drones και ελικόπτερα

Σε φρούριο μετατρέπεται η Αθήνα ώστε να αποφευχθούν επεισόδια από ταραξίες, κατά τη διάρκεια της πορείας για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Συνολικά 5.000 αστυνομικοί θα αναπτυχτούν στο κέντρο κάνοντας προληπτικούς ελέγχους όπου θεωρούν ότι είναι απαραίτητο. Την ίδια στιγμή, drones και ελικόπτερα θα επιτηρούν από αέρος για να μην προκληθούν επεισόδια.

Αυτή θα είναι και η πρώτη επέτειος του Πολυτεχνείου μετά την ψήφιση του νομοσχέδιου για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύονται οι συναθροίσεις στο σημείο. Στο ενισχυμένο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛΑΣ για το κέντρο της Αθήνας, λαμβάνουν μέρος και δυνάμεις των ομάδων ΔΡΑΣΗ, ΔΙΑΣ, ΟΠΚΕ και η Αντιτρομοκρατική.

