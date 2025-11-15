Πολυτεχνείο: Σοβαρά επεισόδια με ξυλοδαρμούς, ΦΩΤΟ

Δυστυχώς σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο Πολυτεχνείο, που έχει ανοίξει από το πρωί της πύλες του, για τις τριήμερες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 52ης επετείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο στο προαύλιο όσο και στο εσωτερικό του κτιρίου ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ ακροαριστερών και εκπροσώπων του ΚΚΕ, ενώ σημειώθηκαν υλικές ζημιές.

Τι ώρες ανοίγει το Πολυτεχνείο

Σύμφωνα με απόφαση, σήμερα και αύριο Κυριακή (16.11.2025), το συγκρότημα της Πατησίων θα ανοίγει στις 09:00 και θα κλείνει στις 20:00. Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν μεν και πάλι στις 09:00, όμως θα κλείσουν στις 13:00, για να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Από το πρωί του Σαββάτου, πολίτες αφήνουν λουλούδια, ενώ εκπρόσωποι συλλόγων και ενώσεων αφήνουν στεφάνια. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εν τω μεταξύ, στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης.

Οι περιορισμοί αφορούν κυρίως στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ. Τέλος, αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας για το τριήμερο.

