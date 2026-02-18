Πολύτιμος σύμμαχος για Τραμπ η Ελλάδα, η επιθυμία να επισκεφθεί τη χώρα

Η πρώτη επίσημη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον νέο Έλληνα Πρέσβη στις ΗΠΑ.

18 Φεβ. 2026 7:13
Pelop News

Την εκτίμηση ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Αθήνας «δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες» διατύπωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατά την τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων από τον νέο πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνη Αλεξανδρίδη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 18/02/2026, ενώ εκδήλωσε στον Έλληνα πρέσβη τον τεράστιο θαυμασμό του για τη χώρα μας και του ανέφερε ότι θα ήθελε να την επισκεφτεί.

Ο νέος Πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αντώνης Αλεξανδρίδης, επέδωσε τα διαπιστευτήρια του στον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σε μια τελετή όπου επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των σχέσεων ΗΠΑ Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύτιμο εταίρο και σύμμαχο των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ναυτιλία, το εμπόριο, η ενέργεια και οι επενδύσεις.

Ο Τραμπ εξέφρασε τον θαυμασμό του για την Ελλάδα και την επιθυμία του να επισκεφθεί τη χώρα μας ενώ ζήτησε από τον νέο πρέσβη να μεταφέρει θερμούς χαιρετισμούς στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.Στην επιστολή αποδοχής των διαπιστευτηρίων ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει αναφορά στην σταθερή ηγετική θέση της Ελλάδας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και στο γεγονός ότι βρίσκεται σε σταθερή πορεία για την επίτευξη του στόχου 5% του ΑΕΠ περί αμυντικών δαπανών.

Κατά την επίσημη προσφώνησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η φιλία Ελλάδας και ΗΠΑ είναι «ισχυρή, ιστορική και βασισμένη στην κοινή δημοκρατική και πνευματική κληρονομιά», επισημαίνοντας ότι προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Ο κ. Τραμπ αναφέρθηκε στην πορεία της Ελλάδας προς την επίτευξη του στόχου του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, σημειώνοντας ότι η Αθήνα επιδεικνύει «πραγματική ηγετική παρουσία» εντός της Συμμαχίας. «Η ειρήνη διασφαλίζεται μέσω της ισχύος», τόνισε χαρακτηριστικά.

 

