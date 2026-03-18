ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά αναβολή υποχρεωτικής τραπεζικής πληρωμής ενοικίων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, με την οποία ζητά την προσωρινή αναστολή εφαρμογής της υποχρεωτικής κατάθεσης ενοικίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με την ομοσπονδία, η εφαρμογή του μέτρου δεν μπορεί να ξεκινήσει εφόσον δεν έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), στην οποία οι ιδιοκτήτες θα πρέπει πρώτα να δηλώσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα χρησιμοποιούνται για τις εισπράξεις μισθωμάτων.

Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ιδιαίτερα το ζήτημα των μισθώσεων με πολλαπλούς συνιδιοκτήτες, οι οποίες αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις. Προτείνει να θεσπιστεί ρητά η δυνατότητα κατάθεσης του ενοικίου σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, σε λογαριασμό ενός εκ των συνιδιοκτητών ή σε λογαριασμό εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου, με την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα ΜΙΔΑ.

Για την αποφυγή δυσμενών κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών, η ομοσπονδία προτείνει την εξαίρεση από την υποχρέωση τραπεζικής κατάθεσης και τις σχετικές κυρώσεις στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες:

Μισθώματα έως 500 ευρώ μηνιαίως. Συμβαλλόμενοι (εκμισθωτές ή/και μισθωτές) ηλικίας άνω των 70 ετών, οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Μισθώματα που έχουν προπληρωθεί και η σχετική δήλωση έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ. Ποσά που έχουν κατασχεθεί από το Δημόσιο ή έχουν εκχωρηθεί έναντι οφειλών. Ενοίκια που κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επιπλέον, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά τη θέσπιση ακατάσχετου ορίου 1.250 ευρώ μηνιαίως για τα ενοίκια, όταν αυτά αποτελούν το κύριο εισόδημα του εκμισθωτή πέραν της σύνταξής του. Παράλληλα προτείνει τη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής ενστάσεων μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, ώστε οι πολίτες να μπορούν να προσφύγουν και να αμφισβητήσουν τυχόν άδικες κυρώσεις.

Η ομοσπονδία χαρακτηρίζει την επιχειρούμενη υποχρεωτικότητα «πρωθύστερη», καθώς –όπως αναφέρει– δεν έχουν ακόμη καθοριστεί πλήρως οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι κανόνες λειτουργίας του ΜΙΔΑ, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να προκληθεί σημαντική αναστάτωση στην αγορά ακινήτων.

