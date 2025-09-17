ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά εξαιρέσεις από την υποχρεωτική τραπεζική καταβολή ενοικίων

Πέντε κατηγορίες μισθωμάτων ζητά η ΠΟΜΙΔΑ να εξαιρεθούν από την υποχρέωση τραπεζικής καταβολής, αλλά και να θεσπιστούν τέσσερις πρόσθετες ρυθμίσεις για την εύρυθμη εφαρμογή του μέτρου από 1η Ιανουαρίου 2026.

Η επιστολή στάλθηκε προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι προτάσεις στην εισήγησή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, εν όψει της έκδοσης της υπουργικής απόφασης, όπως ορίζει το άρθρο 210 του ν. 5222/2025.

Ενοίκια: Τι αλλάζει από το 2026, τι συνιστά η ΠΟΜΙΔΑ στους εκμισθωτές

Τι προβλέπει η ΚΥΑ

Η ΚΥΑ που θα εκδοθεί προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 όλα τα μισθώματα κατοικιών θα πρέπει να καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των εισοδημάτων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προβλέπονται κυρώσεις τόσο για τον εκμισθωτή όσο και για τον ενοικιαστή, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πρόστιμα και απώλεια φορολογικών εκπτώσεων ή επιδομάτων.

Η ΚΥΑ προβλέπει επίσης ειδικά εργαλεία για την παρακολούθηση της εφαρμογής του μέτρου, όπως η υποχρεωτική δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού του εκμισθωτή στην ΑΑΔΕ, καθώς και η δυνατότητα υποβολής ένστασης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής θεωρεί ότι επιβλήθηκε άδικη κύρωση

Οι πέντε κατηγορίες που προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ για εξαίρεση

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να προβλεφθούν εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες μισθωμάτων και ειδικές περιπτώσεις, ώστε να αποφευχθεί η αδικία και η ταλαιπωρία των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών. Ειδικότερα προτείνει την εξαίρεση των εξής κατηγοριών:

Μισθώματα έως 500 € μηνιαίως. Μισθώματα μεταξύ συμβαλλομένων άνω των 70 ετών, για τους οποίους δεν ισχύει η φορολογική υποχρέωση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Μισθώματα που έχουν ήδη προκαταβληθεί στον εκμισθωτή. Μισθώματα που έχουν κατασχεθεί ή εκχωρηθεί εις χείρας τρίτου για οφειλή. Μισθώματα που παρακατατίθενται για οποιοδήποτε λόγο στο ΤΠ&Δ.

Πρόσθετες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής

Τα μισθώματα που οφείλονται σε πολλούς συνεκμισθωτές μπορούν να καταβάλλονται σε κοινό λογαριασμό τους.

Τα μισθώματα που εισπράττονται από πληρεξούσιους, δικηγόρους, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων ή κατοίκους εξωτερικού θα μπορούν να καταβάλλονται στους λογαριασμούς τους, εφόσον έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ από τους εκμισθωτές.

Τα μισθώματα έως 1.250 € να είναι εκ του νόμου ακατάσχετα, ιδιαίτερα όταν αποτελούν το μοναδικό εισόδημα του εκμισθωτή πέραν της εθνικής σύνταξης και αμελητέων τραπεζικών τόκων.

Να καθοριστεί διαδικασία υποβολής ένστασης μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ για όσους αμφισβητούν τεκμηριωμένα την επιβολή κυρώσεων.

Η ΠΟΜΙΔΑ υπογραμμίζει ότι οι προτεινόμενες εξαιρέσεις και λεπτομέρειες εφαρμογής αποσκοπούν στην αποφυγή αδικιών και ταλαιπωρίας τόσο των ιδιοκτητών όσο και των ενοικιαστών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις νόμιμες εκπτώσεις και επιδόματα.

