Πορεία μνήμης για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου: 11 συλλήψεις και 43 προσαγωγές

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πορεία για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, φοιτητικών συλλόγων και οργανώσεων. Η κεφαλή της πορείας πέρασε λίγο μετά τις 17:20 από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και κινείται προς την Πρεσβεία των ΗΠΑ, όπου και θα ολοκληρωθεί, όπως κάθε χρόνο.

Σαρωτικοί έλεγχοι της ΕΛΑΣ – 43 προσαγωγές, 11 συλλήψεις

Στο πλαίσιο των εκτεταμένων προληπτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε 43 προσαγωγές, εκ των οποίων 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Μέχρι λίγο μετά το μεσημέρι είχαν πραγματοποιηθεί 1.072 έλεγχοι, σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

Από τους συλληφθέντες:

Ένας είχε στην κατοχή του σφυρί και μικροποσότητα ναρκωτικών.

Οι υπόλοιποι 10 κρατήθηκαν για κατοχή αντικειμένων «χωρίς ιδιαίτερη σημασία», τα οποία όμως θεωρήθηκε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επεισοδίων.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο κέντρο

Από νωρίς το απόγευμα, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας είχαν αναπτυχθεί σε όλα τα σημεία της πορείας, με εμφανή παρουσία έξω από τη Βουλή και κατά μήκος της διαδρομής προς την πρεσβεία.

Η συμμετοχή στη φετινή πορεία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα μαζική, με εικόνες από το Σύνταγμα να δείχνουν πυκνά μπλοκ φοιτητών και οργανώσεων.

Λίγο πριν τις 17:00, η κεφαλή της πορείας έφτασε στην πλατεία Συντάγματος, απ’ όπου δόθηκε το σύνθημα για την εκκίνηση προς την πρεσβεία.

Στην κορυφή της πορείας, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου, την οποία μεταφέρουν φοιτητές του ΕΜΠ.

Καταγγελία ΠΑΣΟΚ για προσαγωγή στελέχους της ΠΑΣΠ Παντείου

Ένταση προκάλεσε η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγγέλλει «αναίτια προσαγωγή» του Γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών της οργάνωσης.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Απίστευτο και όμως αληθινό. Εν έτει 2025 η Ελληνική Αστυνομία προσήγαγε προληπτικά τον Γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου ενώ μετέφερε καρέκλες, χωρίς να υπάρχει καμία ύποπτη συμπεριφορά. Ποιος έχει δώσει εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές; Ποιον στόχο υπηρετούν; Αναμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης».

ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου στην κεφαλή, ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας η μεγάλη πορεία μνήμης για την 52η επέτειο από την ιστορική εξέγερση που οδήγησε στην πτώση της χούντας. Όπως κάθε χρόνο, η πορεία ξεκινά από το Πολυτεχνείο στην Πατησίων με κατεύθυνση την αμερικανική πρεσβεία, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Κλειστοί σταθμοί και ισχυρή αστυνομική παρουσία

Από νωρίς το πρωί πέντε σταθμοί του μετρό παρέμειναν κλειστοί, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε μεγάλο μέρος του κέντρου. Περίπου 5.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα για την αποφυγή επεισοδίων, με το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. να χαρακτηρίζεται από αυξημένα προληπτικά μέτρα.

Η πορεία ξεδιπλώνεται – Άφιξη της σημαίας στον Ευαγγελισμό

Στις 16:04, η αιματοβαμμένη σημαία έφτασε στον Ευαγγελισμό, συνεχίζοντας τη διαδρομή προς την πρεσβεία των ΗΠΑ. Χιλιάδες πολίτες συμμετέχουν στη φετινή πορεία, με τη Σταδίου να γεμίζει ήδη από νωρίς. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, μία ώρα μετά την άφιξη της σημαίας στην πρεσβεία –δηλαδή στις 16:30– θα ξεκινήσει και η κύρια κεφαλή της πορείας.

Λίγο νωρίτερα, οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν μια συμβολική στάση στο Σύνταγμα, μπροστά στο άτυπο μνημείο με τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, τιμώντας τη μνήμη των νεκρών που συγκλόνισαν τη χώρα.

Συνθήματα χωρίς εντάσεις – «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

Στις 16:03, οι δυνάμεις των ΜΑΤ φαίνεται πως αιφνιδιάστηκαν από την κίνηση του μπλοκ που μετέφερε τη σημαία, ωστόσο δεν σημειώθηκε καμία ένταση. Οι διαδηλωτές περιορίστηκαν σε συνθήματα, με κυρίαρχο το: «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

Αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ για προσαγωγή στελέχους

Αναστάτωση προκάλεσε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής στις 16:14. Σύμφωνα με το κόμμα, η Ελληνική Αστυνομία προέβη σε προληπτική προσαγωγή του Γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου, την ώρα που εκείνος μετέφερε καρέκλες, χωρίς –όπως υποστηρίζουν– να υπάρχει οποιαδήποτε ύποπτη συμπεριφορά.

«Ποιος έχει δώσει εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές; Ποιον στόχο υπηρετούν;» αναφέρει η ανακοίνωση, ζητώντας άμεση απάντηση από την κυβέρνηση.

