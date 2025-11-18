Πορεία Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά με την αιματοβαμμένη σημαία ΦΩΤΟ

Στην κεφαλή της μεγάλης πορείας, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εκδηλώσεις για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, βρέθηκε

Η κόρη της Φώφης Γεννηματά συμμετείχε στην πορεία του Πολυτεχνείου και βρέθηκε στη κεφαλή κρατώντας την αιματοβαμμένη Ελληνική Σημαία.

Η παρουσία της Κατερίνας Γεννηματά – Τσούνη, φοιτήτρια της Νομικής, προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους συμμετέχοντες και στους θεατές, όχι μόνο λόγω της ιστορικής βαρύτητας του τελετουργικού, αλλά και γιατί ανήμερα της 17 Νοεμβρίου θα ήταν τα γενέθλια της μητέρας της, Φώφης Γεννηματά.

Μάλιστα, ο σύζυγος της πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, και πατέρας της Κατερίνας Γεννηματά-Τσούνη, Ανδρέας Τσούνης, έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ανεβάζοντας φωτογραφίες με το παιδί του να κρατά την ιστορική σημαία.

«Στην κορυφή της πορείας για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου βρέθηκε φέτος η Κατερίνα Γεννηματά-Τσούνη, κρατώντας με το αριστερό της χέρι το ένα άκρο της αιματοβαμμένης ελληνικής σημαίας. Η εικόνα της συγκίνησε πολλούς, όχι μόνο για το φορτίο της ιστορικής στιγμής, αλλά και γιατί σήμερα η μητέρα της, Φώφη Γεννηματά, θα είχε γενέθλια».

