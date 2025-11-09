Πορτογαλία: Αναταραχή και απεργία για το νέο εργατικό νομοσχέδιο

«Το σχέδιο μεταρρύθμισης είναι μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που εξαπολύθηκαν ποτέ εναντίον των εργαζομένων» τόνισε ο γγ της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας της χώρας

Πορτογαλία: Αναταραχή και απεργία για το νέο εργατικό νομοσχέδιο
09 Νοέ. 2025 17:54
Pelop News

H μεγαλύτερη συνδικαλιστική συνομοσπονδία της Πορτογαλίας, η CGTP, ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει γενική απεργία την 11η Δεκεμβρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για ευρεία μεταρρύθμιση του εργατικού δικαίου που προωθεί η κυβέρνηση μειοψηφίας της κεντροδεξιάς.

Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρου δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση, που θα αναθεωρήσει πάνω από 100 άρθρα του εργατικού δικαίου, σκοπό έχει να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ευελιξία στην αγορά εργασίας.

Ανάμεσα στα πιο αμφιλεγόμενα μέτρα είναι η μείωση των ορίων όσον αφορά την πρόσληψη υπεργολάβων, η χαλάρωση των διαδικασιών ως προς τις απολύσεις και η μεγαλύτερη ευελιξία στα ωράρια εργασίας.

Συνδικάτα τονίζουν πως οι προτάσεις της κυβέρνησης απειλούν δικαιώματα των εργαζομένων κι απαιτούν να εγκαταλειφθούν.

Το σχέδιο μεταρρύθμισης είναι «μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που εξαπολύθηκαν ποτέ εναντίον των εργαζομένων» στην Πορτογαλία, τόνισε ο γενικός γραμματέας της CGTP, ο Τιάγκου Ολιβέιρα, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Λισαβόνα, όπου ανακοίνωσε την προκήρυξη της γενικής απεργίας.

«Αν υιοθετηθεί, θα χειροτερέψει τη ζωή του καθένα μας», πρόσθεσε.

Χιλιάδες διαδηλωτές έκαναν πορεία σε δρόμους της πορτογαλικής πρωτεύουσας, κρατώντας πανό και πλακάτ στα οποία διάβαζε κανείς συνθήματα όπως «όχι στο σχέδιο μεταρρύθμισης του εργατικού δικαίου» και φωνάζοντας συνθήματα όπως «δεν θα υποχωρήσουμε, το σχέδιο αυτό πρέπει να εγκαταλειφθεί».

Ο κ. Μοντενέγκρου αναμένεται να εξασφαλίσει την υιοθέτηση της μεταρρύθμισης από το κοινοβούλιο με τις ψήφους της κεντροδεξιάς Δημοκρατικής Συμμαχίας του και του κόμματος της άκρας δεξιάς Σέγκα, της παράταξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Δεν ήταν ντέρμπι, η Αχαγιά ΄82 «καθάρισε την Παναχαϊκή – Φωτογραφίες/βίντεο
18:58 Κυψέλη: Βρέθηκε σπίτι για τους άστεγους που έμεναν εδώ και 3 χρόνια στο αυτοκίνητό
18:47 Λέτο: «Σε καταστρέφει ο Ολυμπιακός αν του αφήσεις ένα-δυο μέτρα περιθώριο»
18:39 Ακτινοβολία με Ευθύνη: Η Affidea πρωτοπορεί στην Ασφαλή Ιατρική Απεικόνιση
18:31 Νίκη με ανατροπή για τις γυναίκες του Ατρόμητου
18:28 Κρίση θεσμών και η νέα μορφή πολιτικής αμφισβήτησης
18:20 Τζώρτζογλου: «Δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση το 1987»
18:19 Ο Προμηθέας ήταν Ιππότης στη Ρόδο – Φωτογραφίες/δηλώσεις
18:11 «Ήσουν πρεζάκιας και τώρα είσαι εδώ και τρέχεις έναν Μαραθώνιο» – Η συγκλονιστική ιστορία του Παναγιώτη Καραΐσκου
18:06 Ανάλυση – Αντώνης Σαμαράς: «Η μεταπολίτευση της μεταπολίτευσης», το αφήγημα και το φλερτ με τη δημιουργία νέου κόμματος
17:54 Πορτογαλία: Αναταραχή και απεργία για το νέο εργατικό νομοσχέδιο
17:48 Γ. Παπαχριστόπουλος: Για ποια φέτα μιλάτε; Σε λίγο δεν θα υπάρχει κεφάλι ζώου
17:40 ΣΥΡΙΖΑ: Σε άλλο κόσμο ζει ο Μητσοτάκης…
17:37 Γιώργος Νεόφυτος για Ενωση: «Δεν μπήκαμε ποτέ στο παιχνίδι»
17:28 Από τα πάνελ της τηλεόρασης, στα ράσα και την κοκαΐνη-Η νέα εγκληματική οργάνωση
17:19 Τσιάρας για ευλογιά προβάτων: Οχι σε εμβολιασμό, γιατί θα πληγεί η φέτα
17:10 Νατσιός από την Πάτρα: Απειλή ο προσωπικός αριθμός
17:03 Αγέλη σκυλιών σκορπίζει τον τρόμο στην είσοδο της πόλης! ΒΙΝΤΕΟ
16:58 Ο Παναιγιάλειος το ντέρμπι, δεν άντεξε με 10 η Παναχαϊκή
16:51 Ηττα για την Θύελλα από το Λουτράκι και πισωγύρισμα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ