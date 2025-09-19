Πώς απάντησε ο Μητσοτάκης στο μίνι «αντάρτικο» Βλάχου κατά την εκλογή γραμματέα ΚΟ της ΝΔ

Κατά την εκλογή νέου γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του κόμματος, Γιώργος Βλάχος, εξέφρασε στον Κυριάκο Μητσοτάκη την ένστασή του επί της διαδικασίας, ζητώντας να στηθεί κάλπη.

Ο διάλογος που ακολούθησε, μεταξύ του «γαλάζιου» βουλευτή και του πρωθυπουργού ήταν ο εξής:

Μητσοτάκης: Σας παρακαλώ δια εγέρσεως να προχωρήσουμε στην εκλογή του Μαξίμου Χαρακόπουλου για τη θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ

Βλάχος: Αυτό δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό. Να στηθεί κάλπη

Μητσοτάκης: Θέλετε να κατεβείτε και εσείς υποψήφιος γραμματέας;

Βλάχος: Να τηρηθεί ο Κανονισμός

Μητσοτάκης: Αφού έχουμε έναν υποψήφιο. Αυτό που κάνετε δε συνάδει με την ενότητα της παράταξης και δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας.

Εντέλει, νέος γραμματέας της ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος εξελέγη ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, με την ψηφοφορία να διεξάγεται δια εγέρσεως. «Περίμενα να υπάρξει ομοφωνία», είπε ο ίδιος, λαμβάνοντας τον λόγο.

