Πώς απάντησε ο Μητσοτάκης στο μίνι «αντάρτικο» Βλάχου κατά την εκλογή γραμματέα ΚΟ της ΝΔ

Εντέλει, νέος γραμματέας της ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος εξελέγη ο Μάξιμος Χαρακόπουλος

19 Σεπ. 2025 15:42
Pelop News

Κατά την εκλογή νέου γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του κόμματος, Γιώργος Βλάχος, εξέφρασε στον Κυριάκο Μητσοτάκη την ένστασή του επί της διαδικασίας, ζητώντας να στηθεί κάλπη.

Ο διάλογος που ακολούθησε, μεταξύ του «γαλάζιου» βουλευτή και του πρωθυπουργού ήταν ο εξής:

Μητσοτάκης: Σας παρακαλώ δια εγέρσεως να προχωρήσουμε στην εκλογή του Μαξίμου Χαρακόπουλου για τη θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ
Βλάχος: Αυτό δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό. Να στηθεί κάλπη
Μητσοτάκης: Θέλετε να κατεβείτε και εσείς υποψήφιος γραμματέας;
Βλάχος: Να τηρηθεί ο Κανονισμός
Μητσοτάκης: Αφού έχουμε έναν υποψήφιο. Αυτό που κάνετε δε συνάδει με την ενότητα της παράταξης και δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας.

Εντέλει, νέος γραμματέας της ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος εξελέγη ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, με την ψηφοφορία να διεξάγεται δια εγέρσεως. «Περίμενα να υπάρξει ομοφωνία», είπε ο ίδιος, λαμβάνοντας τον λόγο.
