Πώς απατεώνισσα προσποιούμενη την αστυνομικό έπεισε 57χρονη να της δώσει 100.000 ευρώ!

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών προχώρησαν στην ταυτοποίηση μιας 47χρονης η οποία υποδυόμενη την αστυνομικό έπεισε μια 57χρονη να της δώσει 100.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η περιπέτεια για την 57χρονη ξεκίνησε όταν δέχθηκε τηλεφώνημα το μεσημέρι της Τρίτης από έναν άνδρα ο οποίος υποδυόταν τον υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.
Λίγη ώρα αργότερα στο σπίτι της 57χρονης στην περιοχή των Συκεών εμφανίστηκε 47χρονη, η οποία προσποιούμενη την αστυνομικό, την έπεισε να της παραδώσει το χρηματικό ποσό των 100.000 ευρώ δήθεν για να τα φυλάξει
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
