Τρελάθηκε ο κόσμος: 73χρονη περιέλουσε αναίτια με βενζίνη την εξώπορτα της οικίας 65χρονου και ΙΧ να τους βάλει φωτιά!

Στη Θεσσαλονίκη χειροπέδες σε μια γυναίκα 73 ετών έβαλαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά.

Ο λόγος; Η 73χρονη βρέθηκε έπειτα από μεθοδική έρευνα για ένα περιστατικό που συνέβη τον Σεπτέμβριο στην Πολίχνη. Τότε η γυναίκα περιέλουσε αναίτια με βενζίνη την εξώπορτα της οικίας 65χρονου, καθώς και το αυτοκίνητο που άνηκε στην κόρη του και πέταξε αναμμένο βαμβάκι, προκειμένου να τους βάλει φωτιά.

Ωστόσο τελευταία στιγμή έγινε αντιληπτή η πράξη της και ο 65χρονος πρόλαβε να απομακρύνει το βαμβάκι, χωρίς να προκληθούν φθορές.

