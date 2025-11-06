Τρελάθηκε ο κόσμος: 73χρονη περιέλουσε αναίτια με βενζίνη την εξώπορτα της οικίας 65χρονου και ΙΧ να τους βάλει φωτιά!

Το περιστατικό διαδραματίστηκε στη Θεσσαλονίκη

06 Νοέ. 2025 10:00
Pelop News

Στη Θεσσαλονίκη χειροπέδες σε μια γυναίκα 73 ετών έβαλαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά.

«Ανακαινίζω-Νοικιάζω»: Απάτη χωρίς προηγούμενο, σπίτι δηλώθηκε 20 φορές!

Ο λόγος; Η 73χρονη βρέθηκε έπειτα από μεθοδική έρευνα για ένα περιστατικό που συνέβη τον Σεπτέμβριο στην Πολίχνη. Τότε η γυναίκα περιέλουσε αναίτια με βενζίνη την εξώπορτα της οικίας 65χρονου, καθώς και το αυτοκίνητο που άνηκε στην κόρη του και πέταξε αναμμένο βαμβάκι, προκειμένου να τους βάλει φωτιά.

Ωστόσο τελευταία στιγμή έγινε αντιληπτή η πράξη της και ο 65χρονος πρόλαβε να απομακρύνει το βαμβάκι, χωρίς να προκληθούν φθορές.
